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NBA／詹姆斯17次出征耶誕大戰 超越布萊恩居史上第一
身為聯盟頭牌球星，詹姆斯（LeBron James）打從年輕時期就成了聯盟耶誕大戰的重頭戲，自2007-18年賽季以來已經連續16次出席耶誕大戰，加上今年預計也會出席，累積17次出征耶誕大戰，將打破布萊恩（Kobe Bryant）的紀錄，獨居史上第一。
湖人將在今年耶誕大戰中作客達拉斯，這將會是詹姆斯生涯第1391場出賽。追平基德（Jason Kidd），並列史上第11名。而基德正好也是詹姆斯耶誕大戰對手球隊的總教練。
詹姆斯目前已經是耶誕大戰史上的總得分王，此外包括助攻、籃板、阻攻、抄截、三分球命中數、總進球數、罰球命中數等都是排名史上前10。
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