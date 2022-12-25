NBA／金塊老將格林左手骨折 估至少休兵1個月
根據報導，金塊老將格林（Jeff Green）因遭逢左手骨折且扭傷手指，將進入傷兵名單，預估將在1個月後重新評估
格林是在今年休賽季執行了450萬美元的球員選項，本季至今出賽24場，場均出賽19.3分鐘，可以攻下7.5分2.8籃板1.1助攻，是球隊鋒線主要輪替成員。
儘管格林面臨缺賽，不過波特（Michael Porter Jr.）在休息13場比賽後重新回歸，先前面對拓荒者拿下18分5籃板，加上葛登（Aaron Gordon）近況出色，這讓金塊鋒線戰力不至於受到嚴重影響；替補席上的肯卡（Vlatko Cancar）和納吉（Zeke Nnaji）也將獲得更多上場時間。
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