NBA／慶祝貝恩回歸打爆太陽 灰熊主帥：這陣容合作很久

灰熊今日作客太陽主場，後衛貝恩（Desmond Bane）睽違1個多月終於重返賽場。灰熊全隊在首節就打出慶祝行情，以39：20大幅領先。太陽因布克（Devin Booker）缺陣，無法做出太多回應，終場灰熊以125：100大勝太陽，持續和金塊並列西區第1。

此戰灰熊熟悉的先發5人終於再度合體，莫蘭特（Ja Morant）攻下12分11助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）24分10籃板，替補前鋒克拉克（Brandon Clarke）24分10籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）16分，貝恩則拿下17分，所有球員上場時間都不到30分鐘。

對於本場勝利，主帥詹金斯（Taylor Jenkins）表示，「那些傢伙一起打了很多比賽，他們為比賽定下勝利的基礎，對此感到很驕傲。我們在客場需要打得更好，今天進攻端的執行力很好，但其實我們是從防守做起。」

輸球的太陽，戰績19勝14敗，與去年相比退步不少，對此主帥威廉斯（Monty Williams）表示，「現在我們像獵物一樣，我不喜那樣的感覺，我告訴球員必須要透過拼搶，找回優勢，對手打球的心態讓我們輸掉比賽。」

被問及布克的傷勢，威廉斯表示，「布克最近一直在練習投籃，有一些進展，但我現在不想猜測他是否能在聖誕大戰回歸。」