NBA／創新高43分+10三分球破隊史 哈利伯頓：贏球是我的工作

溜馬當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今日攻下職業生涯新高的43分。還在比賽最後投進致勝三分球，幫助球隊以111：108擊敗熱火。

哈利伯頓本場比賽投進10記三分球，打破華倫（T.J. Warren）2020年與喬治（Paul George）2012年創下的單場9記三分球紀錄。

對於投進致勝球的感覺，哈利伯頓表示，「教練畫了一個很棒的戰術，並且相信我能投籃。贏下比賽就是我的工作，能和隊友分享這一刻真的很興奮。」

溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）也稱讚哈利伯頓，「偉大的球員會找到投籃的方法，他做出一個動作，就能創造投籃空間，當他站穩腳步時，我站在他後面，整個過程看起來都很好。」

TYRESE HALIBURTON GAME WINNER 🔥



43 PTS (Career-high)

14/20 FG

10/16 3PT

7 ASTpic.twitter.com/u63agBncW0 — Overtime (@overtime) 2022年12月24日

溜馬今日除了哈利伯頓外，希爾德（Buddy Hield）也投進7記三分球攻進21分，替補長人史密斯（Jalen Smith）則拿到14分11籃板。

熱火的部分，赫洛攻下28分，羅瑞（Kyle Lowry）21分5助攻6籃板，因吃壞肚子缺席上場比賽的巴特勒（Jimmy Butler）則拿到20分6籃板。

巴特勒也談到吃壞肚子的事情，「我的運氣不太好，但必須從容面對，這是比賽的一部分，也是聯盟的一部分，我會回來的。」