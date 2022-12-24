NBA／都給你玩就好！ 唐西奇本季新高50分率獨行俠逆轉火箭
本季客場戰績不佳的獨行俠作客火箭主場，當家球星唐西奇（Luka Doncic）再度扛起整支球隊，全場狂飆50分，其中末節個人獨得17分，幫助球隊完成逆轉，以112：106險勝火箭。
首節比賽唐西奇就攻下14分，率隊取得6分領先，獨行俠第2節也打出優勢，以61：50進入下半場。
第三節火箭火力提升，攻下34分；反觀獨行俠只拿到20分，其中15分還是唐西奇一人所得，於是獨行俠反倒帶著3分落後進入末節。
末節比賽還剩7分半鐘時，獨行俠追平比數，之後打出11：3的攻勢取得8分領先。不過火箭馬上連得7分，再將分差縮小倒1分。所幸本節狂攻17分的唐西奇，在還剩18秒時命中遠距離三分球，拿下本場第50分，也幫助獨行俠鎖定勝局，以112：106收下勝利。
LUKA FROM DEEP FOR THE 50 PIECE 😱— NBA (@NBA) 2022年12月24日
MAVS LEAD 112-106 WITH 12.4 REMAINING
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唐西奇本場比賽拿到本季新高的50分，成為獨行俠隊史繼諾維茨基（Dirk Nowitzki）後，第2位例行賽兩度得分破50的球員。另外他還有10助攻、8籃板、3抄截的表現。獨行俠其餘球員只有2人得分勉強突破雙位數。
火箭的部分，選秀探花史密斯（Jabari Smith）表現最佳，拿到24分10籃板，格林（Jalen Green）23分8籃板，森根（Alperen Sengun）19分8籃板7助攻。
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