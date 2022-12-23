NBA／賈吉棄巨人回洋基 勇士總管巧遇後要他給個解釋

「法官」賈吉（Aaron Judge）日前以9年3.6億美元（約新台幣111億）的大約續留洋基，在簽約之前曾傳出巨人非常有意爭取，甚至請出同屬灣區的NBA勇士隊成員當說客，試圖說服賈吉加盟巨人。勇士總管邁爾斯（Bob Myers）也分享巧遇賈吉的趣事。

邁爾斯日前上廣播節目《The Game’s “Steiny & Guru”》分享巧遇賈吉的趣事，「之前勇士作客籃網隊（主場在紐約），我剛好在飯店遇到賈吉，於是就上去攀談，先表示他簽下大約，然後開玩笑地問說：『嘿，可以給我們一個解釋嗎？』不過賈吉只是大笑，沒有回答問題。」

值得一提的是，邁爾斯每次上這檔節目，巨人就會出意外，上次邁爾斯上節目時，賈吉宣佈續留洋基，這次上節目，巨人與明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）的簽約破局，對此邁爾斯也笑稱，「我以後不要上這節目了」。