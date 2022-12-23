NBA／記恨大兒子被交易！ 老鮑爾：小鮑爾絕不可能去湖人

大鮑爾（Lonzo Ball）過去效力湖人期間，他的父親老鮑爾（LaVar Ball）常在媒體前製造話題，在大鮑爾被湖人交易後已沉寂一段時間，不過近日他再度放話，「目前效力黃蜂的小兒子小鮑爾（LaMelo Ball）未來不可能加盟湖人。」

湖人當年將大鮑爾送走換取戴維斯(Anthony Davis)，時至今日老鮑爾仍無法諒解，他近期接受《Complex》採訪時埋怨說道，「我不會讓小鮑爾加入湖人，你們（湖人）對我的大兒子做這些事情，還覺得我會讓其他兄弟加入你們嗎？如果我這麼做，那肯定是瘋了。」

此外老鮑爾也老調重談強調，他的三個兒子未來能在同一隊打球，「不過絕對不會是湖人」！

事實上鮑爾三兄弟在NBA發展境遇大不同，大鮑爾目前效力公牛，早已證明自己是球隊最重要的後場指揮官，可惜本季因傷仍未打過球；拿過新人王的小鮑爾則效力黃蜂，下季結束後將成為受限制自由球員。至於排行老二的鮑爾（LiAngelo Ball）至今仍未在NBA例行賽出賽過。