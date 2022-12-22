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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

HBL／光復擺平均196公分天龍陣 開心果雙十成亮點

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
光復沈宥均（右）今天首度繳出得分、籃板「雙10」成績。記者曾思儒／攝影
光復沈宥均（右）今天首度繳出得分、籃板「雙10」成績。記者曾思儒／攝影

HBL男甲級衛冕軍光復高中今年不只有208公分的頭號長人鄭名斈，陣中還有4名超過190公分的球員，今天111學年HBL男甲級複賽第2戰面對治平高中，光復教頭陳定杰一度擺出196公分的「天龍陣」，連鄭名斈都飆進外線，率隊以破百的103：62迎接2連勝。

「天龍陣」最矮的曾韋翔和沈宥均都有192公分，高度等於治平高中的第一長人鄭旭甫，陳定杰說：「讓鄭名斈帶4名190（公分）的在場上，是一個嘗試，JHBL籃板王陳相榮外線有表現，也會切入，都是國中比較少做的動作，張鈞淮也是第一次打到控衛，比數拉高後讓他們練習不同角色轉變，對未來是好事。」

光復上學年「新人王」謝銘駿今天手感火燙，三分球10投6中飆進全場最高25分，第四節也坐板凳為隊友加油，看到同屆的二年級中鋒沈宥均踩出「歐洲步」得分後和板凳席球員一起嗨翻，氣氛十分熱烈。

來自彰化溪湖國中的沈宥均，國中就讀美術班，國二因185公分的身高才接觸籃球，進入光復第一年就嘗到HBL冠軍滋味，今天繳出兩年來首度的「雙10」數據14分、17籃板，甚至優於鄭名斈12分、10籃板，尤其抓下新高17籃板，讓他大感意外。

「還是沒打很好，很多機會沒把握，繼續調整。」身為球隊「開心果」的沈宥均笑說今天表現讓信心提升不少，複賽會持續鞏固好籃板，分擔鄭名斈重任。

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