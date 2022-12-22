NBA／雷霆多特守死里拉德助隊取勝 主帥：他是防守怪物

雷霆今日在主場再度面對拓荒者，延續上場比賽獲勝的氣勢，展現堅強的防守，最終以101：98險勝，這是雷霆本季第3度將對手得分控制在100分內，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）賽後特別稱讚多特（Luguentz Dort），「他在防守上是一隻怪物。」

拓荒者雖然在首節攻下32分，取得10分領先，但後3節進攻表現都不佳，因此被雷霆迎頭趕上，最後一擊交給里拉德也沒能投進，眼睜睜看著雷霆再度帶走勝利。

Lu Dort LOCKED UP Damian Lillard on this possession 😳@okcthunder | #ThunderUp pic.twitter.com/XzI8ZhWu2s — Bally Sports Oklahoma (@BallySportsOK) 2022年12月22日

平均每場能得到28.3分的拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）本場比賽19投6中，僅攻下16分，戴格諾認為多特的防守是關鍵，「我認為里拉德是進攻端的怪物，多特是防守端的怪物，與頂級對手交手，對多特來說習以為常。」

多特則認為防守里拉德不容易，「他是一個偉大的球員，我知道因為上一場我們贏球，他這場會更有侵略性，我覺得除了自己外，隊友們也都做得很好。」