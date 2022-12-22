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NBA／準大三元助獨行俠復仇灰狼 唐西奇：已吸取教訓

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)繳出準大三元表現，幫助球隊贏球。 路透社
唐西奇(左)繳出準大三元表現，幫助球隊贏球。 路透社

獨行俠前天對陣森林狼，當家球星唐西奇（Luka Doncic）和主帥基德（Jason Kidd）都被驅逐出場，因此輸掉比賽。今日他們再度作客灰狼主場，唐西奇繳出25分10助攻9籃板的大三元表現，幫助獨行俠以104：99險勝，完成甜蜜復仇。

本場比賽打得十分膠著，直到第4節中段獨行俠突破僵局，連續投進5記三分球，打出15：4的攻勢，此後獨行俠一路維持領先，收下勝利。

對此灰狼後衛小瑞佛斯（Austin Rivers）表示，「他們連續命中三分球，完全改變比賽風向，否則這場比賽應該由我們拿下，我認為我們是更好的球隊。」

唐西奇則被問到這場比賽與上一場比賽的差異，他表示，「我認為是打球的能量和肢體語言，我們從失敗中吸取教訓，今天的表現令人難以置信，這就是我們學習的成果，每場比賽都應該這樣打。」

基德也稱讚子弟兵的表現，「我們的團隊在進步，唐西奇能命中關鍵的投籃，不只是三分球，還能中距離投籃，他也扮演好傳球的角色，相信隊友能命中投籃。」

獨行俠 灰狼 Luka Doncic Jason Kidd

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