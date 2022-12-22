NBA／老鷹營運總裁席列克請辭 林書豪好友費爾茲暫代職務

林書豪最要好的朋友費爾茲（Landry Fields）在2016年退休後，以NBA管理層的身分活躍，僅花6年就成為老鷹總管，如今老鷹將原來的營運總裁席列克（Travis Schlenk）轉為顧問，由費爾茲代理該職缺，他在老鷹的地位將僅次於老闆。

費爾茲畢業於美國名校史丹佛大學，曾借林書豪睡自家沙發，是「林來瘋」幕後推手之一。他與同樣高學歷的林書豪感情相當好，兩人的慶祝動作「The Christian Nerd High Five」也成為當時的流行動作。

可惜費爾茲之後因受傷勢影響逐漸淡出聯盟，生涯僅打5季就宣布退休。退休後轉任馬刺球探，2020年加入老鷹管理層擔任助理總管，今年7月正式成為總管，如今以33歲的年紀成為球隊管理層的第一把交椅。

原總裁席列克也發出聲明，「新的一年即將到來，這也許是我離開的最佳時機，優先陪伴家人的時刻到了！」他也說道，「期待接下來以顧問的身分與費爾茲繼續合作。」