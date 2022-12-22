快訊

直播／小三通宣布復航？指揮中心下午2時記者會

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

NBA／老鷹營運總裁席列克請辭 林書豪好友費爾茲暫代職務

聯合新聞網／ 綜合報導
費爾茲將代理老鷹營運總裁職務。 美聯社
費爾茲將代理老鷹營運總裁職務。 美聯社

林書豪最要好的朋友費爾茲（Landry Fields）在2016年退休後，以NBA管理層的身分活躍，僅花6年就成為老鷹總管，如今老鷹將原來的營運總裁席列克（Travis Schlenk）轉為顧問，由費爾茲代理該職缺，他在老鷹的地位將僅次於老闆。

費爾茲畢業於美國名校史丹佛大學，曾借林書豪睡自家沙發，是「林來瘋」幕後推手之一。他與同樣高學歷的林書豪感情相當好，兩人的慶祝動作「The Christian Nerd High Five」也成為當時的流行動作。

可惜費爾茲之後因受傷勢影響逐漸淡出聯盟，生涯僅打5季就宣布退休。退休後轉任馬刺球探，2020年加入老鷹管理層擔任助理總管，今年7月正式成為總管，如今以33歲的年紀成為球隊管理層的第一把交椅。

原總裁席列克也發出聲明，「新的一年即將到來，這也許是我離開的最佳時機，優先陪伴家人的時刻到了！」他也說道，「期待接下來以顧問的身分與費爾茲繼續合作。」

老鷹 Landry Fields 林書豪

相關新聞

NBA／國王沙波尼斯大三元領軍 輕取三巨頭剩詹姆斯的湖人

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）皆因傷缺席本場作客國王的比賽，三巨頭只剩詹姆斯（LeBron James）孤軍奮戰，國王則靠著沙波尼斯（

NBA／勇士隊史輸最慘半場 籃網輕鬆打豪取7連勝

多名主力缺陣的勇士作客籃網主場，結果首節就被打爆，半場結束前甚至落後高達40分，讓比賽提早進入垃圾時間，終場籃網以143：113擊敗勇士，收下近期的7連勝，輸球的勇士則吞下2連敗。 籃網首節中段

NBA／尼克違規招募布朗森 聯盟決定剝奪2025年二輪選秀籤

尼克今年以4年1.04億美元簽下上季效力獨行俠的後衛布朗森（Jalen Brunson），不過也遭聯盟調查是否有違規招募行為，今日聯盟正式公布調查結果，尼克確實有違規行為，他們將失去2025年的第二輪

NBA／2023名人堂提名 波波維奇攜手帕克等4球星

2023年籃球名人堂提名名單在今天揭曉，包括前馬刺師徒檔波波維奇（Gregg Popovich）、帕克（Tony Par...

NBA／溜馬首節打爆塞爾蒂克 泰托姆狂飆41分仍無力回天

東區第2的塞爾蒂克今日在主場迎戰溜馬，沒想到上半場就被打爆，甚至曾一度落後高達31分，雖然下半場在泰托姆（Jayson Tatum）的帶領下，開啟瘋狂追分模式，但終場仍以112：117不敵溜馬，苦吞近

NBA／老鷹營運總裁席列克請辭 林書豪好友費爾茲暫代職務

林書豪最要好的朋友費爾茲（Landry Fields）在2016年退休後，以NBA管理層的身分活躍，僅花6年就成為老鷹總管，如今老鷹將原來的營運總裁席列克（Travis Schlenk）轉為顧問，由費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。