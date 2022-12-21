HBL／肩傷休5周 張聿嵐回歸繳「準大三元」

今年暑假四處征戰，陽明高中張聿嵐兩度打下世青賽資格，卻也賠上左肩，結束一系列國際賽征戰後整整休息5周，不過今天111學年HBL女甲級預賽首戰復出立刻展現全能身手，上場26分鐘就攻下26分、12籃板、8助攻和4抄截的「準大三元」數據，看不出先前左肩傷勢連上籃都會痛。

助隊以93：50擊敗南湖高中的張聿嵐透露，賽前熱身左肩其實還有些不舒服，剛開賽身體狀況也非最佳，「前面有點『軟掉』，沒進入狀況，大家彼此溝通，後面才找到感覺。」她形容傷勢嚴重時連上籃都不舒服，休養期間連跑步手臂晃動也會不適，所幸經過復健已經痊癒大半。

楊明教頭李台英提到，張聿嵐的左肩傷勢是在U18亞青集訓期間造成，但她除助隊重返4強、取得明年U19世青賽門票，之後U17 3對3亞洲盃再打下季軍，獲得明年U18 3對3世界盃門票，不過左肩診斷後出現積水情形，休息5周後才在上月才回歸。

陽明傷兵不只一人，高一後衛陳宥妡腰傷復發，全隊直到12月第二周才全員到齊練球，李台英認為球隊調整狀況並不好，今天首節也是和南湖比數緊咬，靠第二節20：7的單節攻勢才奠定勝基。

李台英補充說，今天一開賽張聿嵐也有些不順，「我也和她講，打得簡單一點，後面有調回來。」她開玩笑說愛將傷的是左肩，剛好可以加強右手，「我和她說要加強中距離和外線，回來變射手，她也回『沒問題』！」

陽明今天11人上陣都有得分，江子柔15分、游欣樺14分，南湖以徐郁婷15分最佳。

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