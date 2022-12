NBA／庫茲瑪、比爾輪流猛攻 巫師射落太陽止10連敗

近期10連敗的巫師今日作客太陽主場,在第三節一度取得17分領先,但被太陽在末節前段反超比分,所幸最後關頭靠著比爾(Bradley Beal)和庫茲瑪(Kyle Kuzma)兩人的發揮,再將比數反超回來,終場以113:110,中止近期的10連敗。

儘管比爾回歸,但巫師另一位球星波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)今日缺陣,所幸頂替上來的中鋒葛佛(Daniel Gafford)上半場表現出色,5投5中攻下10分,還搶4個進攻籃板,庫茲瑪(Kyle Kuzma)也有14分的進帳。反觀太陽首節雖拿到30分,但第2節得分驟降至18分,也讓巫師半場打完以53:48領先。

第三節開始,巫師乘勝追擊,打出一波18:6的攻勢,將分差拉大至17分。前面6投0中的保羅(Chris Paul)終於在此刻加入戰局,2分鐘內狂攻11分,帶領太陽打出17:2的攻勢瞬間將分差縮小至2分。

第四節保羅下場,但替補後衛華盛頓(Duane Washington Jr.)、沙米特(Landry Shamet)輪流發威,幫太陽超前比數,甚至一度取得10分領先。

接著雙方主力都回到場上,沒想到太陽陷入4分多鐘的得分乾旱期,全隊一分未得,反觀巫師靠著比爾和庫茲瑪接連單打成功,打出11比0的攻勢逆轉戰局,迫使太陽叫出暫停。暫停回來後太陽的攻勢並沒有好轉,儘管沙米特最後臨去秋波連續命中三分球,仍無法挽回比賽勝負,終場巫師就以113:110擊敗太陽。

庫茲瑪全場攻下29分6籃板6助攻,比爾也有27分6籃板6助攻的表現,小將阿夫迪賈(Deni Avdija)則拿到16分10籃板。

太陽當家球星布克(Devin Booker)今日再度因傷缺陣,因此獲大量上場時間的沙米特射進生涯新高的9記三分球,拿到31分,艾頓也分擔得分重擔,攻下30分13籃板,保羅則拿到12分11助攻。

