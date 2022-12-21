NBA／庫茲瑪、比爾輪流猛攻 巫師射落太陽止10連敗

近期10連敗的巫師今日作客太陽主場，在第三節一度取得17分領先，但被太陽在末節前段反超比分，所幸最後關頭靠著比爾（Bradley Beal）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）兩人的發揮，再將比數反超回來，終場以113：110，中止近期的10連敗。

儘管比爾回歸，但巫師另一位球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今日缺陣，所幸頂替上來的中鋒葛佛（Daniel Gafford）上半場表現出色，5投5中攻下10分，還搶4個進攻籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）也有14分的進帳。反觀太陽首節雖拿到30分，但第2節得分驟降至18分，也讓巫師半場打完以53：48領先。

第三節開始，巫師乘勝追擊，打出一波18：6的攻勢，將分差拉大至17分。前面6投0中的保羅（Chris Paul）終於在此刻加入戰局，2分鐘內狂攻11分，帶領太陽打出17：2的攻勢瞬間將分差縮小至2分。

第四節保羅下場，但替補後衛華盛頓（Duane Washington Jr.）、沙米特（Landry Shamet）輪流發威，幫太陽超前比數，甚至一度取得10分領先。

接著雙方主力都回到場上，沒想到太陽陷入4分多鐘的得分乾旱期，全隊一分未得，反觀巫師靠著比爾和庫茲瑪接連單打成功，打出11比0的攻勢逆轉戰局，迫使太陽叫出暫停。暫停回來後太陽的攻勢並沒有好轉，儘管沙米特最後臨去秋波連續命中三分球，仍無法挽回比賽勝負，終場巫師就以113：110擊敗太陽。

庫茲瑪全場攻下29分6籃板6助攻，比爾也有27分6籃板6助攻的表現，小將阿夫迪賈（Deni Avdija）則拿到16分10籃板。

太陽當家球星布克（Devin Booker）今日再度因傷缺陣，因此獲大量上場時間的沙米特射進生涯新高的9記三分球，拿到31分，艾頓也分擔得分重擔，攻下30分13籃板，保羅則拿到12分11助攻。

Kyle Kuzma at the end of Q3:



21 PTS, 5 REB, 5 AST, 2 STL, 39.5 FPTS



Wizards and Suns are tied going into the Q4 on League Pass! pic.twitter.com/ucasna42HA — NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 21, 2022

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