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NBA／湖人三巨頭缺陣 保羅領軍太陽對戰湖人6連勝
湖人三巨頭在今天作客鳳凰城的比賽中全都因各自傷勢缺席，布克（Devin Booker）同樣也因右腹股溝酸痛不克出賽，少了多名球星壓陣，保羅（Chris Paul）飆出賽季新高28分，外加8助攻4籃板，艾頓（Deandre Ayton）貢獻21分11籃板，，幫助太陽以130比104輕鬆獲勝。
太陽此戰先發5人至少都拿到15分，布里吉斯（Mikal Bridges）得到20分，克雷格（Torrey Craig）17分8籃板4助攻，李（Damion Lee）則有15分進帳。太陽在歷經先前5連敗之後，近期重新取得3連勝。同時在對戰湖人方面也是取得6連勝的優勢。
上半場比賽太陽就取得24分領先優勢，下半場比賽也幾乎形同垃圾時間，包括艾頓和布里吉斯都未在第四節上場。
湖人陣中以施羅德（Dennis Schroder）的30分為最高，納恩李（Damion Lee）17分，布萊恩（Thomas Bryant）和華克（Lonnie Walker IV）各拿到16分。
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