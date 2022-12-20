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NBA／避免左肩傷復發 外媒建議柯瑞不宜貿然復出

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
在柯瑞受傷之際，波爾繳出生涯得分新高表現。 法新社
在柯瑞受傷之際，波爾繳出生涯得分新高表現。 法新社

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露了柯瑞（Stephen Curry）的左肩傷勢顯然無須動手術，但為求謹慎起見，他大約會缺席1個月的時間。原因是如果太過貿然回歸，反而有可能導致傷勢再次復發。

「對勇士一個好消息是，柯瑞不需要接受手術治療，他將會在1到2週之後開始進行復建。勇士方面也是樂觀評估他預計會在1個月後回歸球場。」查拉尼亞說。查拉尼亞也強調類似柯瑞這樣的傷勢，不宜過早強制復出，容易引起復發情況。

在柯瑞確定休兵情況下，勇士將再次面臨到戰績亂流，所幸在先前客場對暴龍比賽中，波爾（Jordan Poole）挺身而出狂砍生涯新高43分，帶領勇士取得一場客場勝利。這顯然是球隊所樂見的情況。

「拿到超過40分感覺很酷，但更重要的是，能贏得客場比賽的感覺實在是太棒了。開季以來，我們的客場表現並不是特別好，所以，希望這場勝利能推動我們繼續前進。」波爾說。

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