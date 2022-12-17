NBA／太陽保羅終於大學畢業！ 參加畢業典禮還給同學獎學金
太陽球星保羅（Chris Paul）昨日比完賽後，搭將近4小時的飛機，回到大學母校Winston-Salem State，以畢業生的身分參加畢業典禮。
保羅大二結束那年，為了參加2005年NBA選秀，暫停學業。他在2020年開始回到母校上學，如今終於正式畢業。
保羅和所有學生一樣按照學校安排的流程，沒有特殊待遇，也和認得他的同學一起拍照。保羅在典禮開始前，宣布將發給每位來到現場的畢業生2500美金（約台幣77000元)，讓台下歡聲雷動。
典禮結束後，保羅也接受媒體的訪問，他表示，「當我上台接獲畢業證書時，既緊張又興奮，也很有成就感。我知道家人們都在現場，那種感覺真的太好了。」
The moment Chris Paul walked across the stage and graduated from Winston-Salem State University 👏— SportsCenter (@SportsCenter) 2022年12月16日
(via @MarcJSpears) pic.twitter.com/wenErKo0nF
保羅也提到，他不希望典禮的焦點在他身上，「這裡的學生都為學業奮鬥很長的時間，他們的親朋好友也都到場支持，我只想成為和他們一樣的畢業生。」
被問到是否已經準備好明天的比賽，保羅回答，「我只想先好好陪家人，未來10天都能和家人相處在一塊，真的太瘋狂了，沒有比這更開心的事。」太陽接下來要進行主場4連戰，明天要先對上鵜鶘，保羅12月26日才要離開家人，飛往金塊主場比賽。
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