NBA／唐西奇、伍德合攻65分 獨行俠主場大勝拓荒者

拓荒者在當家球星里拉德（Damian Lillard）火熱的表現下取得3連勝，今天作客獨行俠主場卻踢到一塊大鐵板，獨行俠在第2、3節分別攻下41分、38分，徹底擊倒拓荒者，終場獨行俠就以130：110在主場收下勝利。

獨行俠前場比賽只得到賽季新低的90分，結果本場比賽，板凳出發的長人伍德（Christian Wood）在第二節大爆發砍下15分，獨行俠上半場攻下72分；拓荒者則攻下63分，其中里拉德拿到21分。

第三節獨行俠沒有停下進攻的腳步，上半場就攻下23分的唐西奇（Luka Doncic）和20分的伍德，這節聯手攻下19分，里拉德則沒有延續火力，讓獨行俠3節打完取得25分領先，比賽也提早進入垃圾時間，終場獨行俠就以130：110擊敗拓荒者。

唐西奇拿到全場33分9助攻都是全場最高，伍德拿下本季新高的32分外帶12籃板，哈德威（Tim Hardaway）也有17分進帳。拓荒者里拉德攻下24分，在垃圾時間獲得不少上場機會的小將瓦特佛（Trendon Watford）攻下16分11籃板6助攻。

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