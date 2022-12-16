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NBA／把握快艇雙星輪休 太陽輕鬆取勝中止5連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽後衛保羅(左)15分13助攻率隊輕鬆取勝。 路透社
太陽後衛保羅(左)15分13助攻率隊輕鬆取勝。 路透社

近期因傷兵問題陷入5連敗低潮的太陽，終於迎來當家球星布克（Devin Booker）的復出。今日太陽對上喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）輪休的快艇。比分在上半場就被拉開至27分，太陽最終也以111：95輕鬆收下勝利。

本場比賽結束後，太陽以17勝12敗獨居西區第4，快艇則以17勝14敗位居西區第6。

雖然太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）、後衛佩恩（Cameron Payne）及前鋒強森（Cameron Johnson）都缺陣，但替補上來的球員都有頂上空缺；反觀快艇在缺乏兩大得分點的情況，攻勢確實相當不順，上半場僅攻下37分。

第三節快艇一度打出14：0的攻勢，但表現無法持續下去，最終太陽仍以111：95擊敗快艇。

太陽布里吉斯（Mikal Bridges）全場攻下27分6籃板，保羅（Chris Paul）15分13助攻，布克14分，蘭德爾（Jock Landale）15分10籃板，奧柯吉（Josh Okogie）11分11籃板。

快艇的部分，前鋒曼恩（Terance Mann）表現最亮眼，拿到22分11籃板，前鋒莫里斯（Marcus Morris Sr.）和後衛波士頓（Brandon Boston Jr.）皆攻下14分。

太陽 Devin Booker Chris Paul 快艇 Paul George Kawhi Leonard

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