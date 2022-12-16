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NBA／赫洛41分、10記三分球再創新高 助熱火驚險擊落火箭
熱火今日作客火箭主場，明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）順利回歸。不過今天的主角仍是「英雄」赫洛（Tyler Herro），本場比賽他射進10記三分球，拿到41分均再度創下生涯新高，也幫助熱火以111：108擊落火箭，收下3連勝。
昨日投進致勝球的赫洛今天首節就大爆發，投進4記三分球，狂砍17分，不過火箭後場組合波特（Kevin Porter Jr.）、格林（Jalen Green）也不是省油的燈，兩人合砍18分，首節打完雙方29：29平手。
熱火在第二節火力全開，單節拿下37分，一口氣將分差拉開至14分，其中赫洛本節再得8分。不過下半場戰況風雲變色，熱火在第三節後段一度超過3分鐘沒得分，也讓火箭將比分一口氣追近，熱火只剩1分領先進入末節。
末節火箭率先得分取得領先，但赫洛連飆2記三分球將領先要回。熱火也終於在比賽時間還剩7分鐘左右時，打出11：2的攻勢將分差拉開，儘管熱火最後將近5分鐘再度陷入一分未得的局面，但終場還是以111：108驚險守住勝利。
熱火除了赫洛有好表現外，巴特勒也拿到20分10籃板7助攻，外帶4抄截3阻攻的全能數據。火箭波特則拿下21分7籃板5助攻4抄截，格林22分5籃板3抄截。
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