NBA／傳暴龍有意送走崔蘭特 湖人、勇士等5隊有興趣交易
湖人一直在尋找射手補足陣容上的缺陷，最近有消息指出，他們將目光放在暴龍後衛崔蘭特（Gary Trent Jr.）身上，不過除了湖人外，勇士、太陽、熱火及老鷹也對崔蘭特感興趣。
根據《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）的消息，暴龍未來不打算留下崔蘭特，所以將他放上交易談判桌，崔蘭特本季薪水1750萬美元，明年還有1880萬美元的球員選項。
崔蘭特的經紀人為詹姆斯好友保羅（Rich Paul），去年就有消息傳出湖人願意用首輪選秀權交易他。崔蘭特今年場均可攻下17.2分，但三分球命中率大幅下滑至33.5%，與去年的38.3%相差甚遠。
如果湖人想得到崔蘭特，可能得拿出貝佛利（Patrick Beverley）和納恩（Kendrick Nunn）的合約配平交易。今日就有消息指出，貝佛利如果被湖人交易，他希望能與新球隊買斷合約，並回鍋去年效力的灰狼。
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