NBA／里拉德近4戰場均37.8分 拓荒者主帥：任何投籃都是威脅

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）近況火熱，繼前場比賽狂轟11記三分球，豪取38分後，今日對上馬刺的比賽再度攻下37分，幫助拓荒者以128：112輕取馬刺，里拉德傑出的表現，也受到雙方總教練的讚賞。

里拉德最近4場比賽場均37.8分，三分球命中率突破5成，對於這樣的表現，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）表示，「里拉德現在的速度非常出色，在任何地方投籃都是威脅，除了進球外，他也透過傳球幫助球隊，每場比賽都幫球隊打下令人難以置信的基礎。」

里拉德也稱讚畢拉普斯的表現，「他知道自己想要什麼成果，以及每名球員該做的工作，大家都在執行他交付的任務。」

曾在東京奧運執教里拉德的馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）也幽默地稱讚里拉德，「他真的很棒，我很高興他加入奧運代表隊，不過我今晚不開心。」

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