快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

NBA／里拉德近4戰場均37.8分 拓荒者主帥：任何投籃都是威脅

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(右)近4戰場均37.8分，三分球命中率超過5成。 路透社
里拉德(右)近4戰場均37.8分，三分球命中率超過5成。 路透社

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）近況火熱，繼前場比賽狂轟11記三分球，豪取38分後，今日對上馬刺的比賽再度攻下37分，幫助拓荒者以128：112輕取馬刺，里拉德傑出的表現，也受到雙方總教練的讚賞。

里拉德最近4場比賽場均37.8分，三分球命中率突破5成，對於這樣的表現，拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）表示，「里拉德現在的速度非常出色，在任何地方投籃都是威脅，除了進球外，他也透過傳球幫助球隊，每場比賽都幫球隊打下令人難以置信的基礎。」

里拉德也稱讚畢拉普斯的表現，「他知道自己想要什麼成果，以及每名球員該做的工作，大家都在執行他交付的任務。」

曾在東京奧運執教里拉德的馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）也幽默地稱讚里拉德，「他真的很棒，我很高興他加入奧運代表隊，不過我今晚不開心。」

拓荒者 馬刺 Damian Lillard

相關新聞

NBA／勇士柯瑞左肩受傷將仔細檢查 柯爾：他精神很好

繼維金斯（Andrew Wiggins）受傷後，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）也在今日作客溜馬主場的比賽中，傷到左肩，預計明天將接受MRI診斷，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）表示

NBA／傳暴龍有意送走崔蘭特 湖人、勇士等5隊有興趣交易

湖人一直在尋找射手補足陣容上的缺陷，最近有消息指出，他們將目光放在暴龍後衛崔蘭特（Gary Trent Jr.）身上，不過除了湖人外，勇士、太陽、熱火及老鷹也對崔蘭特感興趣。 根據《Bleach

NBA／未來以詹姆斯命名獎項？退役球員透納酸：泡泡冠軍

NBA近期公布年度獎項改名的消息，包含MVP在內的6個年度獎項，都以NBA傳奇球星的名字命名。已經退休的2010年NBA選秀榜眼透納（Evan Turner），藉此在推特上發文開酸湖人球星詹姆斯（Le

NBA／里拉德近4戰場均37.8分 拓荒者主帥：任何投籃都是威脅

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）近況火熱，繼前場比賽狂轟11記三分球，豪取38分後，今日對上馬刺的比賽再度攻下37分，幫助拓荒者以128：112輕取馬刺，里拉德傑出的表現，也受到雙

NBA／星二代場上對決 甜瓜與詹皇場下寒暄：不急找到球隊

本周詹姆斯（LeBronJames）之子「小皇帝」布朗尼（Bronny James），與「甜瓜二世」基恩（Kiyan Anthony）狹路相逢，此外，本場比賽還有兩位星二代，一位是皮朋(Scottie

NBA／投出致勝球還創紀錄 熱火「英雄」赫洛：戲為我而拍

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋傷勢缺席今日作客雷霆的比賽，幸好「英雄」赫洛（Tyler Herro）挺身而出，攻下35分及9記三分球均創下個人生涯新高，並投進致勝球球，幫助熱火110

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。