NBA／投出致勝球還創紀錄 熱火「英雄」赫洛：戲為我而拍

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋傷勢缺席今日作客雷霆的比賽，幸好「英雄」赫洛（Tyler Herro）挺身而出，攻下35分及9記三分球均創下個人生涯新高，並投進致勝球球，幫助熱火110：108擊退雷霆。

赫洛在最後關頭投進中距離跳投，幫助球隊取得2分領先，只留給雷霆最後4.9秒。最後一攻雷霆交給亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），可惜他三分球出手未命中，吉迪（Josh Giddey）搶到籃板也沒能補進，最終就以2分差距輸球。

TYLER HERRO FOR THE WIN pic.twitter.com/OP6Kze7kUc — NBA (@NBA) 2022年12月15日

對於投進致勝球，赫洛表示，「這就像是為我而拍的一齣戲，在一對一的情況下，我認為我有優勢。」

雷霆差點克服下半場的落後，逆轉贏下這場比賽，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）也稱讚球隊的表現，「我們下半場的進攻方式非常好，防守也在下半場變得更好，雖然不是完美的48分鐘，但我認為我們真的成功改正缺點，讓球隊有機會取勝。」

本場比賽熱火除了赫洛外，阿德巴約（Bam Adebayo）繳出15分13籃板，傷癒復出的射手羅賓森（Duncan Robinson）和主控羅瑞（Kyle Lowry）都攻下14分。

雷霆的部分，亞歷山大表現仍最為搶眼，繳出27分8籃板7助攻的成績單，吉迪也有19分11籃板7助攻的表現，多特（Luguentz Dort）則攻下18分。

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