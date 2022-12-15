快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

NBA／喬治本季首度大三元 助快艇獵灰狼收下3連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇球星喬治(右)本季首度大三元。 法新社
快艇球星喬治(右)本季首度大三元。 法新社

快艇今日在主場迎戰灰狼，雙星再度聯手出擊，喬治（Paul George）拿到個人本季第一次大三元，雷納德（Kawhi Leonard）也貢獻19分，幫助快艇99比88擊敗灰狼，收下近期的3連勝。

快艇以17勝13敗暫居西區第6，與並列第4的太陽、拓荒者之間沒有勝差。輸球的灰狼則以13勝15敗，排西區第11。

本場比賽上半場雙方進攻都不順暢，雙方三分球命中率都不到2成。灰狼只拿43分，快艇更是只有38分。不過快艇在下半場進攻火力恢復正常，攻下61分。反觀灰狼的攻勢仍舊沒有起色，全場只得到88分，最終也吞下敗戰。

喬治本場比賽投籃命中率不佳，但展現全能身手，攻下17分11助攻11籃板，雷納德19分8籃板，貝頓（Nicolas Batum）13分7籃板，肯納德（Luke Kennard）則攻下16分。

灰狼本場比賽除了缺少唐斯（Karl-Anthony Towns）外，後衛羅素（D'Angelo Russell）也因傷無法上場，愛德華（Anthony Edwards）攻下全隊最高的19分，戈貝爾（Rudy Gobert）則拿到11分13籃板2阻攻。

快艇 Paul George Kawhi Leonard 灰狼

相關新聞

NBA／柯瑞三節狂飆38分卻受傷退場 勇士不敵溜馬吞二連敗

勇士客場背靠背第二戰碰上溜馬，湯普森（Klay Thompson）輪休、維金斯（Andrew Wiggins）持續因傷缺陣，當家球星柯瑞（Stephen Curry）前三節就狂飆38分，不過他在第三節

NBA／投出致勝球還創紀錄 熱火「英雄」赫洛：戲為我而拍

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋傷勢缺席今日作客雷霆的比賽，幸好「英雄」赫洛（Tyler Herro）挺身而出，攻下35分及9記三分球均創下個人生涯新高，並投進致勝球球，幫助熱火110

NBA／比分與賽程 金塊約柯奇攻43分14板送巫師吞8連敗

NBA 12月15日戰績 勇士 119：125 溜馬 老鷹 124：135 魔術 活塞 141：134(OT) 黃蜂 尼克 128：120(OT) 公牛 國王 124：123 暴龍 拓荒者

NBA／喬治本季首度大三元 助快艇獵灰狼收下3連勝

快艇今日在主場迎戰灰狼，雙星再度聯手出擊，喬治（Paul George）拿到個人本季第一次大三元，雷納德（Kawhi Leonard）也貢獻19分，幫助快艇99比88擊敗灰狼，收下近期的3連勝。

NBA／魔術首節狂攻50分擊落老鷹 佛爾茲：感覺像中場休息

魔術今日在主場迎戰老鷹，沒想到第一節就狂攻50分，打破隊史紀錄，最終也順利以135比124收下勝利。魔術後衛佛爾茲（Markelle Fultz）賽後訪問時就表示，「第一節感覺就像中場休息時間。」

NBA／金塊禁區得分破隊史紀錄 主帥馬龍：我也嚇到了

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）今日全場20投17中，投籃命中率85%，攻下43分14籃板8助攻，幫助金塊以141比128拿下勝利，收下近期的3連勝，輸球的巫師則吞下8連敗。 今天金塊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。