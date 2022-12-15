NBA／喬治本季首度大三元 助快艇獵灰狼收下3連勝

快艇今日在主場迎戰灰狼，雙星再度聯手出擊，喬治（Paul George）拿到個人本季第一次大三元，雷納德（Kawhi Leonard）也貢獻19分，幫助快艇99比88擊敗灰狼，收下近期的3連勝。

快艇以17勝13敗暫居西區第6，與並列第4的太陽、拓荒者之間沒有勝差。輸球的灰狼則以13勝15敗，排西區第11。

本場比賽上半場雙方進攻都不順暢，雙方三分球命中率都不到2成。灰狼只拿43分，快艇更是只有38分。不過快艇在下半場進攻火力恢復正常，攻下61分。反觀灰狼的攻勢仍舊沒有起色，全場只得到88分，最終也吞下敗戰。

喬治本場比賽投籃命中率不佳，但展現全能身手，攻下17分11助攻11籃板，雷納德19分8籃板，貝頓（Nicolas Batum）13分7籃板，肯納德（Luke Kennard）則攻下16分。

灰狼本場比賽除了缺少唐斯（Karl-Anthony Towns）外，後衛羅素（D'Angelo Russell）也因傷無法上場，愛德華（Anthony Edwards）攻下全隊最高的19分，戈貝爾（Rudy Gobert）則拿到11分13籃板2阻攻。

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