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NBA／傳湖人已詢價交易庫茲瑪 巫師卻想簽長約續留

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師不打算交易掉庫茲瑪(左)。 美聯社
巫師不打算交易掉庫茲瑪(左)。 美聯社

巫師近期吞下7連敗，今年打出生涯年的巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）也出現在交易流言中。不過根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的消息，巫師並不打算交易庫茲瑪，反而希望在今年休賽季與他簽下長約。

海恩斯透露，「湖人已經詢價過庫茲瑪。不過巫師很喜歡他和比爾（Bradley Beal）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的組合，所以不打算交易他，反而希望在休賽季與他簽下長約。」

庫茲瑪本季繳出21.3分、7.7籃板、3.6助攻的數據。今年休賽季能夠跳出合約成為自由球員。先前也傳出太陽、國王、尼克等爭取季後賽的球隊想交易得到他。

湖人 巫師 Kyle Kuzma

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