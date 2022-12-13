NBA／讚杜蘭特吸引防守仍高效率 主帥：遠被低估的特質

賽季進行了將近3分之1，也歷經了換帥和傷兵頻繁的陣痛期，籃網如今似乎逐漸步上正軌。在今天客場擊敗巫師之後，籃網贏得4連勝，近14場比賽中拿下11勝，戰績提升到17勝12敗，排名東區第4。

「在大多數的情況下，我喜歡我們在攻防兩端打出的籃球節奏；無論對手是誰，我們依舊會打出屬於自己的體系。」杜蘭特（Kevin Durant）說。另一方面，杜蘭特也稱讚總教練馮恩（Jacque Vaughn）在整場比賽中所做出的調整。

杜蘭特此役17投11中，高效率攻下30分9籃板6助攻，厄文（Kyrie Irving）則是貢獻24分6籃板5助攻，西蒙斯也有10分8籃板5助攻的表現。

「當杜蘭特臉上露出笑容的時候，那就意味著我們打得很努力。我們的領袖感到很高興。」厄文說。

總教練馮恩也稱讚杜蘭特。「他在吸引對方防守注意力的同時，還有打出高效率表現。這是他在進攻端遠遠被低估的特質。」

對於球隊近期不斷告捷，厄文也認為：「這些比賽展現了我們真正的態度，沒有多餘的藉口，沒有傷病困擾，不再分心。我們希望每個人都能保持健康，全力享受比賽的樂趣。」

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