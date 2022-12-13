快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

自首、下跪磕頭無用...紙雕師刺死超商店員 判死理由出爐

NBA／讚杜蘭特吸引防守仍高效率 主帥：遠被低估的特質

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特進攻難以阻擋。 路透社
杜蘭特進攻難以阻擋。 路透社

賽季進行了將近3分之1，也歷經了換帥和傷兵頻繁的陣痛期，籃網如今似乎逐漸步上正軌。在今天客場擊敗巫師之後，籃網贏得4連勝，近14場比賽中拿下11勝，戰績提升到17勝12敗，排名東區第4。

「在大多數的情況下，我喜歡我們在攻防兩端打出的籃球節奏；無論對手是誰，我們依舊會打出屬於自己的體系。」杜蘭特（Kevin Durant）說。另一方面，杜蘭特也稱讚總教練馮恩（Jacque Vaughn）在整場比賽中所做出的調整。

杜蘭特此役17投11中，高效率攻下30分9籃板6助攻，厄文（Kyrie Irving）則是貢獻24分6籃板5助攻，西蒙斯也有10分8籃板5助攻的表現。

「當杜蘭特臉上露出笑容的時候，那就意味著我們打得很努力。我們的領袖感到很高興。」厄文說。

總教練馮恩也稱讚杜蘭特。「他在吸引對方防守注意力的同時，還有打出高效率表現。這是他在進攻端遠遠被低估的特質。」

對於球隊近期不斷告捷，厄文也認為：「這些比賽展現了我們真正的態度，沒有多餘的藉口，沒有傷病困擾，不再分心。我們希望每個人都能保持健康，全力享受比賽的樂趣。」

相關新聞

NBA／三節狂轟11顆三分球 里拉德：不想刻意破紀錄

里拉德（Damian Lillard）在今天主場面對灰狼比賽中大開殺戒，全場轟進平個人紀錄的11顆三分球，豪取38分。在他的帶動之下，拓荒者三節打完就取得22分領先優勢，這讓里拉德第四節直接待在板凳席

NBA／保羅暗拐鵜鶘小將惹議 貝佛利諷：換成我就會禁賽5場

在先前太陽與鵜鶘交手的比賽快結束前，威廉森（Zion Williamson）用了一記360度轉身灌籃來終結對手，不過隨後保羅（Chris Paul）經過要上前慶賀的小將艾爾瓦拉多（Jose Alvar

NBA／讚杜蘭特吸引防守仍高效率 主帥：遠被低估的特質

賽季進行了將近3分之1，也歷經了換帥和傷兵頻繁的陣痛期，籃網如今似乎逐漸步上正軌。在今天客場擊敗巫師之後，籃網贏得4連勝，近14場比賽中拿下11勝，戰績提升到17勝12敗，排名東區第4。 「在大

NBA／傳太陽為送走克勞德 夥同公鹿火箭推三方交易

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，太陽目前正積極推動一筆三方交易，進而送走克勞德（Jae Crowder），而交易對象則是公鹿和火箭。 具體

NBA／比分與賽程 灰熊厲害主場擊敗老鷹拉出6連勝

NBA 12月13日戰績 熱火 87：82 溜馬 籃網 112：100 巫師 老鷹 103：128 灰熊 雷霆 114：121 獨行俠 騎士 111：112 馬刺 灰狼 112：133

NBA／快艇雙星本季首度強勢連線 痛宰綠衫軍20分

前一場在灣區遭逢大敗的塞爾蒂克，今天前往洛城作客面對快艇再度遭受重創。除了開賽前5分鐘還握有領先，綠衫軍接下來節節敗退，整場比賽最多輸到24分，最終以93比113慘敗，吞下2連敗。 快艇雙星本季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。