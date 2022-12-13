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NBA／保羅暗拐鵜鶘小將惹議 貝佛利諷：換成我就會禁賽5場
在先前太陽與鵜鶘交手的比賽快結束前，威廉森（Zion Williamson）用了一記360度轉身灌籃來終結對手，不過隨後保羅（Chris Paul）經過要上前慶賀的小將艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）身旁時，直接給了一記暗拐，引發了雙方衝突。
而在美國媒體將這段影片發佈後，與保羅積怨已久的湖人後衛貝佛利（Patrick Beverley）隨即也在下面暗諷地評論道：「這件事情如果換成是我，早就被禁賽5場了！」
除了這場比賽產生火藥味外，雙方接下來又交手了一次，並且一路殺到延長賽才分出勝負。靠著威廉森獨拿35分的帶動下，鵜鶘最後依然勝出，本季對戰3次取得2勝1敗的優勢。
而在延長賽中也出現一次和保羅相關的關鍵判決。當時太陽落後鵜鶘3分，保羅持球單打威廉森，直接在三分線外出手造成犯規，但因兩人有出現身體接觸，總教練格林（Willie Green）馬上提出挑戰。
結果判決出現逆轉，裁判認定是保羅伸腿絆倒了威廉森，反而吃下1次進攻犯規，這也是保羅的第6次犯規，被迫提前退場。
當時現場球迷也不滿保羅的小動作，還齊聲高喊：「保羅有夠爛！」
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