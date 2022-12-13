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NBA／唐西奇、亞歷山大飆分對決 獨行俠力退雷霆

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇聯手丁威迪結束連敗。 路透社
唐西奇聯手丁威迪結束連敗。 路透社

唐西奇（Luka Doncic）和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上演「單核大對決」，唐西奇狂砍38分11籃板8助攻，本季第19次突破30分，亞歷山大則是怒飆42分，追平個人賽季得分紀錄，也累積18次破30分。

不過唐西奇身邊還有兩個「羅賓」助拳，丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿下20分10助攻7籃板，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）命中6記三分球得到20分，獨行俠靠著上半場領先雙位數奠下基礎，第四節進一步穩定戰局，以121比114獲得勝利，結束2連敗。

獨行俠第二節在唐西奇、丁威迪和布拉克（Reggie Bullock）合拿33分之下，丹節豪取43分，半場取得14分領先；亞歷山大第三節獨拿17分，帶動雷霆反擊，將差距縮小到個位數。不過獨行俠末節仍維持5成命中率，也讓雷霆難以跨越落後分差。

除了亞歷山大的飆分外，威廉斯（Jalen Williams）拿到17分，吉迪（Josh Giddey）則有14分5籃板5助攻。雷霆在先前一波3連勝後，近期又吞下3連敗。

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