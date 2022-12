NBA／唐西奇、亞歷山大飆分對決 獨行俠力退雷霆

唐西奇(Luka Doncic)和亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)上演「單核大對決」,唐西奇狂砍38分11籃板8助攻,本季第19次突破30分,亞歷山大則是怒飆42分,追平個人賽季得分紀錄,也累積18次破30分。

不過唐西奇身邊還有兩個「羅賓」助拳,丁威迪(Spencer Dinwiddie)拿下20分10助攻7籃板,小哈德威(Tim Hardaway Jr.)命中6記三分球得到20分,獨行俠靠著上半場領先雙位數奠下基礎,第四節進一步穩定戰局,以121比114獲得勝利,結束2連敗。

2⃣ of the brightest young stars putting on 1⃣ great show tonight! 🌟



Luka: 38 PTS | 11 REB | 8 AST | 59.2 FPTS



SGA: 42 PTS | 3 STL | 55.9 FPTS#FantasyDuel pic.twitter.com/ucRjpr0rkO