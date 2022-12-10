NBA／獨行俠末節7罰0中種敗因 主帥基德：我們一直在練罰球

獨行俠今日在主場迎戰公鹿，原本有機會取勝，但整場比賽罰球命中率不佳，錯失不少分數，最終也以105比106慘遭逆轉，中止最近的3連勝。

本場比賽獨行俠罰球24投僅10中，其中第4節7罰0中，更關鍵的是芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）在最後關頭2罰0中，讓公鹿下一波攻勢得到2分就超前比數，獨行俠也因此錯失勝利。

賽後獨行俠主帥基德（Jason Kidd）表示，「我們一直在練罰球，我們得投進它們，特別是在面對公鹿這樣的球隊。」

全場攻下33分的獨行俠主將唐西奇（Luka Doncic），本場比賽10罰也僅4中。唐西奇賽後無奈表示：「這是我的責任，我必須罰進這些球，現在休息室氣氛低落，我們讓到手的勝利飛走了。」

對比罰球悽慘的獨行俠，公鹿全隊23罰19中確實成為勝利關鍵。向來不擅長罰球的公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本場比賽10罰7中，賽後也被拍到加練罰球的畫面。

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