NBA／鵜鶘威廉森驚人暴扣狂砍35分 阻太陽反撲保住西區龍頭

西區前兩名的鵜鶘和太陽，今日正面交鋒，鵜鶘靠著威廉森（Zion Williamson）35分的發揮以及小南斯（Larry Nance Jr.）第四節的好表現，成功阻止太陽第四節的反撲，終場以128比117收下勝利，保住西區龍頭之位。

太陽球星布克（Devin Booker）首節手感冰冷，好在保羅（Chris Paul）3投全中得到8分，幫助太陽取得領先。不過鵜鶘也把握保羅下場休息的機會，打出一波7比0的攻勢，將分差縮小到1分。鵜鶘第二節在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）連得8分的帶動下，反倒取得場面優勢，半場結束以55比53領先太陽。

第三節鵜鶘進攻大爆發，單節狂攻40分，將分差拉開到12分。第四節太陽在保羅帶領替補的情況下，一度將分差縮小到1分。鵜鶘換上先發球員後，雙方進入拉鋸戰，太陽前鋒克雷格（Torrey Craig）連進2顆三分球，佩恩（Cameron Payne）也適時補上一顆三分球，太陽終於再度領先鵜鶘。

不過鵜鶘此時靠著威廉森和小南斯聯手肆虐太陽禁區，搶到許多進攻籃板，幫助鵜鶘再把分差拉到9分，其中威廉森一記暴扣更是讓全場沸騰。最終鵜鶘就以128比117擊敗太陽。

WOAH, Zion going 🆙



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威廉森攻下全場最高的35分，小南斯替補出陣17分9籃板5助攻4抄截，是本場比賽獲勝的最大關鍵，艾爾瓦拉多替補出發也有20分進帳。

太陽的部分艾頓（Deandre Ayton）拿下25分14籃板，保羅24分7助攻8籃板，布克全場手感冰冷，17投5中，僅攻下14分。

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