NBA／鵜鶘威廉森驚人暴扣狂砍35分 阻太陽反撲保住西區龍頭
西區前兩名的鵜鶘和太陽，今日正面交鋒，鵜鶘靠著威廉森（Zion Williamson）35分的發揮以及小南斯（Larry Nance Jr.）第四節的好表現，成功阻止太陽第四節的反撲，終場以128比117收下勝利，保住西區龍頭之位。
太陽球星布克（Devin Booker）首節手感冰冷，好在保羅（Chris Paul）3投全中得到8分，幫助太陽取得領先。不過鵜鶘也把握保羅下場休息的機會，打出一波7比0的攻勢，將分差縮小到1分。鵜鶘第二節在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）連得8分的帶動下，反倒取得場面優勢，半場結束以55比53領先太陽。
第三節鵜鶘進攻大爆發，單節狂攻40分，將分差拉開到12分。第四節太陽在保羅帶領替補的情況下，一度將分差縮小到1分。鵜鶘換上先發球員後，雙方進入拉鋸戰，太陽前鋒克雷格（Torrey Craig）連進2顆三分球，佩恩（Cameron Payne）也適時補上一顆三分球，太陽終於再度領先鵜鶘。
不過鵜鶘此時靠著威廉森和小南斯聯手肆虐太陽禁區，搶到許多進攻籃板，幫助鵜鶘再把分差拉到9分，其中威廉森一記暴扣更是讓全場沸騰。最終鵜鶘就以128比117擊敗太陽。
WOAH, Zion going 🆙— NBA (@NBA) 2022年12月10日
The @PelicansNBA lead by 5 with just over 2 mins remaining on the NBA App
📲 https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/iY8aOs3equ
威廉森攻下全場最高的35分，小南斯替補出陣17分9籃板5助攻4抄截，是本場比賽獲勝的最大關鍵，艾爾瓦拉多替補出發也有20分進帳。
太陽的部分艾頓（Deandre Ayton）拿下25分14籃板，保羅24分7助攻8籃板，布克全場手感冰冷，17投5中，僅攻下14分。
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言