NBA／鵜鶘威廉森驚人暴扣狂砍35分 阻太陽反撲保住西區龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森(右)全場砍下35分，肆虐太陽禁區。 美聯社
威廉森(右)全場砍下35分，肆虐太陽禁區。 美聯社

西區前兩名的鵜鶘太陽，今日正面交鋒，鵜鶘靠著威廉森（Zion Williamson）35分的發揮以及小南斯（Larry Nance Jr.）第四節的好表現，成功阻止太陽第四節的反撲，終場以128比117收下勝利，保住西區龍頭之位。

太陽球星布克（Devin Booker）首節手感冰冷，好在保羅（Chris Paul）3投全中得到8分，幫助太陽取得領先。不過鵜鶘也把握保羅下場休息的機會，打出一波7比0的攻勢，將分差縮小到1分。鵜鶘第二節在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）連得8分的帶動下，反倒取得場面優勢，半場結束以55比53領先太陽。

第三節鵜鶘進攻大爆發，單節狂攻40分，將分差拉開到12分。第四節太陽在保羅帶領替補的情況下，一度將分差縮小到1分。鵜鶘換上先發球員後，雙方進入拉鋸戰，太陽前鋒克雷格（Torrey Craig）連進2顆三分球，佩恩（Cameron Payne）也適時補上一顆三分球，太陽終於再度領先鵜鶘。

不過鵜鶘此時靠著威廉森和小南斯聯手肆虐太陽禁區，搶到許多進攻籃板，幫助鵜鶘再把分差拉到9分，其中威廉森一記暴扣更是讓全場沸騰。最終鵜鶘就以128比117擊敗太陽。

威廉森攻下全場最高的35分，小南斯替補出陣17分9籃板5助攻4抄截，是本場比賽獲勝的最大關鍵，艾爾瓦拉多替補出發也有20分進帳。

太陽的部分艾頓（Deandre Ayton）拿下25分14籃板，保羅24分7助攻8籃板，布克全場手感冰冷，17投5中，僅攻下14分。

Zion Williamson 鵜鶘 太陽

相關新聞

NBA／秀360度扣籃與太陽爆衝突 鵜鶘威廉森：確實不合時宜

鵜鶘上賽季與太陽在季後賽對決時，火藥味就十分濃烈。賽前鵜鶘總教練格林（Willie Green）才剛否認雙方是世仇的關係，沒想到今天比賽雙方再度爆發衝突。威廉森（Zion Williamson）在勝負

NBA／比分與賽程 獨行俠罰球誤事遭公鹿逆轉

NBA 12月10日戰績 尼克 121:102 黃蜂 巫師 111:121 溜馬 暴龍 109:113 魔術 老鷹 116:120 籃網 國王 106:95 騎士 湖人 122:133(O

NBA／魔術命中率近6成擊退暴龍 狀元班切羅：大家都很無私

賽前東區倒數第一的魔術今日在主場迎戰暴龍，本場比賽魔術靠著華格納（Franz Wagner）34分以及全隊59.2%的投籃命中率，順利以113比109擊退暴龍。狀元郎班切羅（Paolo Bancher

NBA／獨行俠末節7罰0中種敗因 主帥基德：我們一直在練罰球

獨行俠今日在主場迎戰公鹿，原本有機會取勝，但整場比賽罰球命中率不佳，錯失不少分數，最終也以105比106慘遭逆轉，中止最近的3連勝。 本場比賽獨行俠罰球24投僅10中，其中第4節7罰0中，更關鍵

NBA／被交易後首度回爵士主場 灰狼戈貝爾：有點尷尬

灰狼明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）被爵士交易後，首度重返爵士主場出賽。本場比賽他統治禁區，攻下22分13籃板，隊友羅素（D'Angelo Russell）也在末節狂攻20分，接管比賽，幫助灰

NBA／被國王打出19：0大逆轉 騎士主帥：要照鏡子反省

騎士今日在主場迎戰國王，第四節還剩4分41秒時以95比90領先，沒想到在那之後他們一分未得，也讓國王打出19：0的攻勢，完成逆轉。賽後騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）除了稱讚對手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。