聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／厄文與Nike分手 傳兩大品牌有意和他簽約
籃網球星厄文（Kyrie Irving）因反猶太風波，與球鞋品牌Nike的代言合約被中止。不過很快就有其他品牌找上門，據傳美國知名品牌New Balance、德國品牌Puma都有意與他簽下球鞋代言合約。
根據《Bally Sports》記者羅賓森（Brandon Robinson）報導，New Balance是目前最有機會與厄文簽下合約的品牌，他們目前旗下的NBA球星有快艇雷納德（Kawhi Leonard）、公牛拉文（Zach LaVine）、金塊穆雷（Jamal Murray）等人。
另外Puma也是不可忽視的競爭者，近年來他們與多名年輕球員簽約，像是黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）、太陽艾頓（DeAndre Ayton）、巫師庫茲瑪（Kyle Kuzma）等人。
厄文上一場比賽穿上自己為Nike代言的簽名鞋上場，不過他用黑色膠帶把品牌Logo蓋住，並寫上「我是自由的」等文字。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言