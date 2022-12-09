NBA／厄文與Nike分手 傳兩大品牌有意和他簽約

籃網球星厄文（Kyrie Irving）因反猶太風波，與球鞋品牌Nike的代言合約被中止。不過很快就有其他品牌找上門，據傳美國知名品牌New Balance、德國品牌Puma都有意與他簽下球鞋代言合約。

根據《Bally Sports》記者羅賓森（Brandon Robinson）報導，New Balance是目前最有機會與厄文簽下合約的品牌，他們目前旗下的NBA球星有快艇雷納德（Kawhi Leonard）、公牛拉文（Zach LaVine）、金塊穆雷（Jamal Murray）等人。

另外Puma也是不可忽視的競爭者，近年來他們與多名年輕球員簽約，像是黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）、太陽艾頓（DeAndre Ayton）、巫師庫茲瑪（Kyle Kuzma）等人。

厄文上一場比賽穿上自己為Nike代言的簽名鞋上場，不過他用黑色膠帶把品牌Logo蓋住，並寫上「我是自由的」等文字。

厄文在球鞋寫上「我是自由的」。 路透社

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