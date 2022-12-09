NBA／馬刺擊落火箭中止11連敗 賽後兩隊並列西區爐主
近期吞下11連敗、獨居西區爐主的馬刺，對上賽前比他們多贏1場勝差的火箭。在前鋒強森（Keldon Johnson）與後衛瓊斯（Tre Jones）的爆發下，以118比109擊敗火箭，終於中止連敗。
馬刺強森和瓊斯上半場就分別攻下19分、17分，但其他隊友不爭氣，只拿下15分，火箭則靠著格林（Jalen Green）半場結束前的壓哨3分球，反而以54比51進入第三節。
Jalen Green one-legged three at the buzzer 😤— Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年12月9日
Tough. pic.twitter.com/NzMxu5BuSt
第三節馬刺突然全面甦醒，在這節轟進39分；反觀火箭只得到23分，也讓馬刺帶著13分領先進入末節。末節馬刺持續穩扎穩打，最終就以118比109收下勝利。
強森攻下本場最高的32分，瓊斯也有26分5助攻的貢獻。輸球的火箭，表現最好的是選秀探花史密斯（Jabari Smith），攻下23分，中鋒森根（Alperen Sengun）則拿到16分11籃板。
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