NBA／只回來1天！ 威斯曼又被勇士下放發展聯盟

勇士寄予厚望的榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）好不容易在昨日重返NBA賽場，沒想到勇士今日就宣布，將再度下放威斯曼至發展聯盟。
除了威斯曼之外，被下放的還有首輪新秀鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）與二輪新秀羅林斯（Ryan Rollins）。
勇士昨日輪休主力球員，威斯曼獲得5分鐘的上場時間，得到3分2籃板。賽後柯爾也稱讚他：「表現很穩定，有完成球隊設定的目標。」不過最終勇士還是做出下放威斯曼的決定。
獨行俠上季打進西區決賽，儘管近期打出3連勝，但戰績仍在5成左右徘徊。如今傳出他們有意找回今年待在活塞的舊將諾艾爾（Nerlens Noel），補強球隊禁區戰力。
根據《SNY》記者貝格利（Ian
金塊今日在客場靠著穆雷（Jamal Murray）的準絕殺擊敗拓荒者，穆雷賽後受訪時將功勞分給隊友約柯奇（Nikola Jokic）並表示，「那球我本來就該投進。」
「約柯奇吸引防守球員，創造出
籃網球星厄文（Kyrie Irving）因反猶太風波，與球鞋品牌Nike的代言合約被中止。不過很快就有其他品牌找上門，據傳美國知名品牌New Balance、德國品牌Puma都有意與他簽下球鞋代言合約
尼克年輕前鋒瑞迪許（Cam Reddish）近期再度被總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）棄用，尼克打算交易掉他的流言也甚囂塵上。根據消息，湖人、公鹿、熱火都對他有興趣。
瑞迪許上賽季被送
NBA 12月09日戰績
快艇 110：115 熱火
火箭 109：118 馬刺
金塊 121：120 拓荒者
NBA 12月10日賽程
08:00 尼克 vs. 黃蜂
08:
三連敗的金塊作客拓荒者主場，上演本季最精彩的比賽，雙方在比賽時間最後6分鐘，總共互換16次領先，最終金塊靠著穆雷（Jamal Murray）0.9秒的準絕殺以121比120氣走拓荒者。
金塊球星
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言