NBA／只回來1天！ 威斯曼又被勇士下放發展聯盟

勇士寄予厚望的榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）好不容易在昨日重返NBA賽場，沒想到勇士今日就宣布，將再度下放威斯曼至發展聯盟。

除了威斯曼之外，被下放的還有首輪新秀鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）與二輪新秀羅林斯（Ryan Rollins）。

勇士昨日輪休主力球員，威斯曼獲得5分鐘的上場時間，得到3分2籃板。賽後柯爾也稱讚他：「表現很穩定，有完成球隊設定的目標。」不過最終勇士還是做出下放威斯曼的決定。

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