NBA／戈貝爾關鍵火鍋逐溜馬 愛德華：見過最棒的封阻之一

在唐斯(Karl-Anthony Towns)受傷高掛免戰牌之際,愛德華(Anthony Edwards)和戈貝爾(Rudy Gobert)兩人勢必得更挺身而出。

今天主場迎戰溜馬的比賽中,愛德華狂飆26分8籃板8助攻6抄截的全能數據,戈貝爾繳出16分21籃板3抄截2阻攻,羅素(D'Angelo Russell)則補上28分,灰狼克服全場23次失誤的麻煩,也沒有因一度浪費23分領先優勢的情況自亂陣腳,最終以121比115力退溜馬。

「我們第二節讓對手拿到44分,這樣的事情不該再次發生。但我們一直努力拚戰,在比賽最後時刻提升水準,打出關鍵表現,並且拿下了勝利。」戈貝爾說。

在前三節雙方戰成平手之際,羅素末節挺身而出,個人獨拿15分,幫助球隊取得領先,不過透納(Myles Turner)的三分球連發,在比賽剩下50.5秒逼平比分。戈貝爾接下來把握兩罰機會,隨後他又封下希爾德(Buddy Hield)的突破切入,愛德華隨後兩罰得手,戈貝爾再以一記灌籃收尾。

❌ STIFLE TOWER ❌



Rudy Gobert gets the CLUTCH block to seal the win for the @Timberwolves! pic.twitter.com/LjLxAehulQ