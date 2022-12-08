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NBA／戈貝爾關鍵火鍋逐溜馬 愛德華：見過最棒的封阻之一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戈貝爾展現防守價值。 美聯社
戈貝爾展現防守價值。 美聯社

在唐斯（Karl-Anthony Towns）受傷高掛免戰牌之際，愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）兩人勢必得更挺身而出。

今天主場迎戰溜馬的比賽中，愛德華狂飆26分8籃板8助攻6抄截的全能數據，戈貝爾繳出16分21籃板3抄截2阻攻，羅素（D'Angelo Russell）則補上28分，灰狼克服全場23次失誤的麻煩，也沒有因一度浪費23分領先優勢的情況自亂陣腳，最終以121比115力退溜馬。

「我們第二節讓對手拿到44分，這樣的事情不該再次發生。但我們一直努力拚戰，在比賽最後時刻提升水準，打出關鍵表現，並且拿下了勝利。」戈貝爾說。

在前三節雙方戰成平手之際，羅素末節挺身而出，個人獨拿15分，幫助球隊取得領先，不過透納（Myles Turner）的三分球連發，在比賽剩下50.5秒逼平比分。戈貝爾接下來把握兩罰機會，隨後他又封下希爾德（Buddy Hield）的突破切入，愛德華隨後兩罰得手，戈貝爾再以一記灌籃收尾。

「聽到球迷高呼我的名字感覺很棒，」送出關鍵火鍋的戈貝爾表示：「但我們要在這個基礎上繼續進步。人們不了解我的地方在於，我不會停下腳步，即使面臨困境，但我是不會停下來，我會繼續進步。」

愛德華也稱讚道：「戈貝爾今天打得非常出色，他最後那個封蓋是我見過最棒的阻攻之一，他的回身防守太瘋狂了。我感覺到他現在笑得更多了，所以我們很開心。」

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）傷癒回歸拿到26分15助攻3抄截，希爾德轟進7記三分球，得到26分，透納（Myles Turner）23分7籃板4阻攻。

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