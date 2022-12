NBA／勇士波爾飆36分卻致命失誤 爵士上演驚奇逆轉秀

第四節從落後局面殺回來,並且在終場前13.3秒還領先4分的勇士,沒想到最後時刻先是讓畢斯利(Malik Beasley)砍進三分球,隨後波爾(Jordan Poole)發生致命失誤,反而讓2年級生豐泰奇歐(Simone Fontecchio)趁勢灌籃得手,爵士上演驚奇逆轉秀,以124比123氣走勇士。

SIMONE FONTECCHIO FOR THE WIN OFF THE STEAL!@utahjazz WIN 🔥 pic.twitter.com/yyclOCRtAg