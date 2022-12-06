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NBA／二輪菜鳥隻手重創勇士 卡萊爾：選秀該重新排名

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
奈哈德面對勇士數據創新高。 美聯社
奈哈德面對勇士數據創新高。 美聯社

「我一直都在說，如果《HoopsHype》重新排名2022年選秀，奈哈德（Andrew Nembhard）會排在前15名，我會想把他排在前10名。他真的是一名很特別的球員。」溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說道。

先前才在詹姆斯（LeBron James）面前轟進絕殺三分球，今天奈哈德（Andrew Nembhard）又在柯瑞（Stephen Curry）面前飆進重要三分球，主宰第四節最後4分鐘的比賽，硬是讓勇士吞下本季主場第2敗。身為一位二輪新秀，奈哈德可以說是迅速掠奪了鎂光燈。

奈哈德此役21投13中包括命中5記三分球，狂攻31分13助攻8籃板，3項數據皆創下生涯新高。其中第四節在勇士超前比分之際，奈哈德獨拿8分，隻手摘下勝利。

根據統計，奈哈德成為2002年3月5日的汀斯利（Jamaal Tinsley）之後，首位單場拿到至少30分10助攻的溜馬球員。

「一切都發生得太快。我就是想好好體驗這些，讓自己變得更強。」奈哈德說。

「我們明白對方是衛冕冠軍，他們會有所反擊，我們需要凝聚在一起，努力去奮戰。我們先前輸了好幾場比賽，這是我們贏球的機會，我們想要回到正軌，想在攻防兩端都團結一心。我們今天做到了。」

對於奈哈德的強勢發揮，迪文森佐（Donte DiVincenzo）賽後表示：「他從比賽一開始就頻頻命中外線，他應該有意識到他今晚手風很順，這也建立了他的信心。下半場比賽他投進更多球，我都算不清他拿幾分了，我們早該在比賽之初就盡全力去限制他。」

本場比賽創下開季得分新低的柯瑞（Stephen Curry）也稱讚了這位小將的表現。「奈哈德打得很不錯，他不斷命中投籃，球隊進攻節奏他掌控的很好。我們曾透過身體對抗試圖去阻止他，但他依然在關鍵時刻完成進攻。」

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