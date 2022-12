NBA／二輪菜鳥隻手重創勇士 卡萊爾：選秀該重新排名

「我一直都在說,如果《HoopsHype》重新排名2022年選秀,奈哈德(Andrew Nembhard)會排在前15名,我會想把他排在前10名。他真的是一名很特別的球員。」溜馬總教練卡萊爾(Rick Carlisle)說道。

先前才在詹姆斯(LeBron James)面前轟進絕殺三分球,今天奈哈德(Andrew Nembhard)又在柯瑞(Stephen Curry)面前飆進重要三分球,主宰第四節最後4分鐘的比賽,硬是讓勇士吞下本季主場第2敗。身為一位二輪新秀,奈哈德可以說是迅速掠奪了鎂光燈。

🔥 31 PTS | 8 REB | 13 AST | 5 3PM @AndrewNembhard dropped career-highs across the board as he led the @Pacers to the W! #NBARooks | #BoomBaby pic.twitter.com/urvUeTTOVQ

奈哈德此役21投13中包括命中5記三分球,狂攻31分13助攻8籃板,3項數據皆創下生涯新高。其中第四節在勇士超前比分之際,奈哈德獨拿8分,隻手摘下勝利。

根據統計,奈哈德成為2002年3月5日的汀斯利(Jamaal Tinsley)之後,首位單場拿到至少30分10助攻的溜馬球員。

「一切都發生得太快。我就是想好好體驗這些,讓自己變得更強。」奈哈德說。

「我們明白對方是衛冕冠軍,他們會有所反擊,我們需要凝聚在一起,努力去奮戰。我們先前輸了好幾場比賽,這是我們贏球的機會,我們想要回到正軌,想在攻防兩端都團結一心。我們今天做到了。」

對於奈哈德的強勢發揮,迪文森佐(Donte DiVincenzo)賽後表示:「他從比賽一開始就頻頻命中外線,他應該有意識到他今晚手風很順,這也建立了他的信心。下半場比賽他投進更多球,我都算不清他拿幾分了,我們早該在比賽之初就盡全力去限制他。」

本場比賽創下開季得分新低的柯瑞(Stephen Curry)也稱讚了這位小將的表現。「奈哈德打得很不錯,他不斷命中投籃,球隊進攻節奏他掌控的很好。我們曾透過身體對抗試圖去阻止他,但他依然在關鍵時刻完成進攻。」

Andrew Nembhard is going off on the Warriors and Steph can't believe it pic.twitter.com/202POmi0AM