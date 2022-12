NBA／雷納德回歸上演致勝跳投 快艇驚險擊退黃蜂

本季僅出賽5場的雷納德(Kawhi Leonard)今天連同喬治(Paul George)一起傷癒復出。雷納德全場15投7中拿下16分6籃板2助攻,更在第四節剩下1.4秒持球單打投進致勝中距離跳投,幫助快艇在客場以119比117險勝黃蜂,結束近期的2連敗。

「我的感覺不錯,隊友們也都很信任我,」談到最後這關鍵一擊,雷納德如此說道,「我迫不及待想要回到球場上,也想獲得更多上場時間。」

