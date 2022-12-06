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NBA／雷納德回歸上演致勝跳投 快艇驚險擊退黃蜂

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德上演致勝跳投。 路透社
雷納德上演致勝跳投。 路透社

本季僅出賽5場的雷納德（Kawhi Leonard）今天連同喬治（Paul George）一起傷癒復出。雷納德全場15投7中拿下16分6籃板2助攻，更在第四節剩下1.4秒持球單打投進致勝中距離跳投，幫助快艇在客場以119比117險勝黃蜂，結束近期的2連敗。

「我的感覺不錯，隊友們也都很信任我，」談到最後這關鍵一擊，雷納德如此說道，「我迫不及待想要回到球場上，也想獲得更多上場時間。」

雷納德先前因右腳踝傷勢缺席了6場比賽，喬治則是因右腿筋拉傷連續缺席了7場比賽。此戰喬治15投8中攻下全隊最高19分，外加7助攻3籃板。傑克森（Reggie Jackson）13分，莫里斯（Marcus Morris Sr.）12分；替補的沃爾（John Wall）拿到12分12助攻5籃板，貝頓（Nicolas Batum）13分。

相較於快艇的均衡分配，黃蜂得分集中在3人身上。烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）拿下28分7籃板，華盛頓（P.J. Washington）26分4籃板4助攻，洛齊爾（Terry Rozier）22分8助攻5籃板。

快艇上半場以更好的進攻表現取得9分領先優勢。不過第三節球隊突然當機，洛齊爾單節獨拿13分，帶動黃蜂殺出36比21的猛烈攻勢，反而超前對手。快艇在第四節重新找回節奏，在多點開花情況下，打出20比6的攻勢，又要回領先。

比賽最後階段，洛齊爾和烏布瑞接連得手，讓黃蜂在剩下1分34秒領先快艇2分。雷納德此時挺身而出，先是在籃下放進追平分，麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）三分出手未中，給了快艇最後一擊的契機，而雷納德也以熟悉的單打跳投模式終結了比賽。

「雷納德命中了一記關鍵投籃，不過能夠贏得這場比賽，我們替補球員今天的表現也很重要。」快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說。

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