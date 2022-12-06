NBA／上週最佳球員 戴維斯、杜蘭特狀態火燙獲選
NBA官方宣佈，上週表現火燙的戴維斯（Anthony Davis）和籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）分別獲選上週東西最佳球員。
戴維斯上週場均攻下37.8分13籃板3助攻3.3阻攻，投籃命中率高達65.2%，幫助湖人取得3勝1敗的成績，且在最近10場比賽中奪下8勝，勝率逐漸逼近5成。
戴維斯在對公鹿一戰中飆進44分10籃板4助攻3阻攻，隨後面對巫師更是狂砍55分17籃板3阻攻，生涯第5次破50分，也寫下次高得分紀錄。戴維斯成為貝勒（Elgin Baylor）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後隊史第3位連兩戰至少拿到40分10籃板的球員，更是1990年的尤恩（Patrick Ewing）首位能以超過7成命中率至少得到50分15籃板3阻攻的球員。
這是戴維斯個人生涯第8次獲得單週最佳球員，也是自2019年12月以來首次。
🔥 55 PTS (22/30 FGM)— NBA (@NBA) December 5, 2022
🔥 17 REB
🔥 3 BLK@AntDavis23 went double-nickel to follow up his 44-point performance in his last game 🔥 pic.twitter.com/IjYfWN6DEa
杜蘭特上週繳出場均33分7籃板5.5助攻1.8阻攻1抄截的全能數據，率領籃網取得3勝1敗的成績，這4場比賽杜蘭特的投籃命中率達到65.4%。
這是杜蘭特第5次以籃網球員身份獲得單週最佳，生涯累積31次，歷史上僅次詹姆斯（LeBron James）的65次和布萊恩（Kobe Bryant）的33次。
🔥 @KDTrey5 was on a different planet tonight 🔥— NBA (@NBA) November 29, 2022
45 PTS (19/24) | 7 REB | 5 AST | 2 STL | 2 BLK pic.twitter.com/i8XqvnPGps
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