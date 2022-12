NBA／上週最佳球員 戴維斯、杜蘭特狀態火燙獲選

NBA官方宣佈,上週表現火燙的戴維斯(Anthony Davis)和籃網當家球星杜蘭特(Kevin Durant)分別獲選上週東西最佳球員。

戴維斯上週場均攻下37.8分13籃板3助攻3.3阻攻,投籃命中率高達65.2%,幫助湖人取得3勝1敗的成績,且在最近10場比賽中奪下8勝,勝率逐漸逼近5成。

戴維斯在對公鹿一戰中飆進44分10籃板4助攻3阻攻,隨後面對巫師更是狂砍55分17籃板3阻攻,生涯第5次破50分,也寫下次高得分紀錄。戴維斯成為貝勒(Elgin Baylor)和歐尼爾(Shaquille O'Neal)之後隊史第3位連兩戰至少拿到40分10籃板的球員,更是1990年的尤恩(Patrick Ewing)首位能以超過7成命中率至少得到50分15籃板3阻攻的球員。

這是戴維斯個人生涯第8次獲得單週最佳球員,也是自2019年12月以來首次。

🔥 55 PTS (22/30 FGM)

🔥 17 REB

🔥 3 BLK@AntDavis23 went double-nickel to follow up his 44-point performance in his last game 🔥 pic.twitter.com/IjYfWN6DEa