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NBA／戴維斯狂轟生涯次高55分 湖人近10戰強奪8勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
狀態火燙的戴維斯飆出生涯次高55分。 美聯社
狀態火燙的戴維斯飆出生涯次高55分。 美聯社

近期狀態回升的湖人，在東區客場6連戰首場力壓公鹿後，今天趕往華盛頓作客。戴維斯（Anthony Davis）持續驚人手感，全場30投22中，包括三分球3投2中、9罰全中，狂轟55分17籃板3阻攻，帶領湖人以130比119輕取巫師。

湖人在度過開季2勝10敗的低谷後，接下來的10場比賽勇奪8勝，勝率逐漸逼近5成大關。

根據統計，這是戴維斯生涯第5次突破50分，單場55分創下生涯次高紀錄，他在2016年2月21日對活塞曾拿下59分。同時這也是他加盟湖人後第2次單場破50分，前一次出現在2019年12月08日對灰狼一戰，當年湖人最終是贏得總冠軍。

前三節比賽，戴維斯就攻下41分，加上詹姆斯（LeBron James）和華克（Lonnie Walker IV）也合拿41分，3人得分等於巫師全隊得分，也讓球隊取得20分領先優勢。戴維斯在第四節繼續奮戰，單節又拿下14分，確保3連勝到手。

詹姆斯26投12中拿到29分8籃板6助攻，華克三分球4投全中，也進帳20分；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是專注傳球，得到6分送出賽季新高15次助攻，外加7籃板。

面對戴維斯的強大破壞力，巫師難以招架，只能看著對手揚長而去。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獲得27分10籃板3助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）對戰前東家則有26分7籃板4助攻的表現，但出現6次失誤，並且提前犯滿畢業。

比爾（Bradley Beal）僅打了3分29秒就因右腿筋緊繃提前退場，目前仍未知其確切傷勢狀況。

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