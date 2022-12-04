NBA／戈貝爾遭驅逐灰狼不敵雷霆 亞歷山大讚團隊努力
休兵一場的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）重新回歸，依然展現絕佳狀態，全場17投10中包括12罰全中，攻下33分6助攻3抄截，搭配板凳球員在第四節的強勢發揮，雷霆一舉衝垮灰狼防線，以135比128客場奪勝。
「我們在每個晚上都是一支15人共同努力的團隊。」亞歷山大說。
總教練戴格諾（Mark Daigneault）認為全隊表現很沉著，因此能夠第四節建立起領先優勢，同時他也稱讚亞歷山大堪稱是催化劑。「你可以看見他所賦予團隊的力量。」戴格諾說。
吉迪（Josh Giddey）繳出21分12籃板7助攻2抄截2阻攻的全能數據，成為隊史繼衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和杜蘭特（Kevin Durant）之後第3位有如此表現的雷霆球員。
多特（Luguentz Dort）18分，威廉斯（Kenrich Williams）15分，羅賓森•厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）14分7籃板。
Rudy Gobert was ejected for kicking Kenrich Williams and tripping him 😳 pic.twitter.com/oCROiUhNk1— Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2022
此役雙方一共出現8次技術犯規，其中灰狼出現5次，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）更在第二節與威廉斯因爭搶出現衝突，被吹了2級惡意犯規，遭到驅逐出場。
「沮喪感漫延全隊，我們表現得不夠成熟。我們需要把一些小事情做好，特別是防守端的輪轉，這是我們輸球的關鍵。」灰狼總教練芬奇（Chris Finch）說。
羅素（D'Angelo Russell）拿到27分6助攻，愛德華（Anthony Edwards）26分4助攻3籃板6抄截；替補的諾威爾（Jaylen Nowell）得到21分。
Shai Gilgeous-Alexander. Nasty bizness. #OKCThunder #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/cKIna5RQaa— Edilson J. Silva 🇨🇦🏀🇦🇴 (@ejsilvaBB) December 4, 2022
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言