NBA／戈貝爾遭驅逐灰狼不敵雷霆 亞歷山大讚團隊努力

休兵一場的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）重新回歸，依然展現絕佳狀態，全場17投10中包括12罰全中，攻下33分6助攻3抄截，搭配板凳球員在第四節的強勢發揮，雷霆一舉衝垮灰狼防線，以135比128客場奪勝。

「我們在每個晚上都是一支15人共同努力的團隊。」亞歷山大說。

總教練戴格諾（Mark Daigneault）認為全隊表現很沉著，因此能夠第四節建立起領先優勢，同時他也稱讚亞歷山大堪稱是催化劑。「你可以看見他所賦予團隊的力量。」戴格諾說。

吉迪（Josh Giddey）繳出21分12籃板7助攻2抄截2阻攻的全能數據，成為隊史繼衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和杜蘭特（Kevin Durant）之後第3位有如此表現的雷霆球員。

多特（Luguentz Dort）18分，威廉斯（Kenrich Williams）15分，羅賓森•厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）14分7籃板。

Rudy Gobert was ejected for kicking Kenrich Williams and tripping him 😳 pic.twitter.com/oCROiUhNk1 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2022

此役雙方一共出現8次技術犯規，其中灰狼出現5次，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）更在第二節與威廉斯因爭搶出現衝突，被吹了2級惡意犯規，遭到驅逐出場。

「沮喪感漫延全隊，我們表現得不夠成熟。我們需要把一些小事情做好，特別是防守端的輪轉，這是我們輸球的關鍵。」灰狼總教練芬奇（Chris Finch）說。

羅素（D'Angelo Russell）拿到27分6助攻，愛德華（Anthony Edwards）26分4助攻3籃板6抄截；替補的諾威爾（Jaylen Nowell）得到21分。

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