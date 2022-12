NBA／戈貝爾遭驅逐灰狼不敵雷霆 亞歷山大讚團隊努力

休兵一場的亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)重新回歸,依然展現絕佳狀態,全場17投10中包括12罰全中,攻下33分6助攻3抄截,搭配板凳球員在第四節的強勢發揮,雷霆一舉衝垮灰狼防線,以135比128客場奪勝。

「我們在每個晚上都是一支15人共同努力的團隊。」亞歷山大說。

總教練戴格諾(Mark Daigneault)認為全隊表現很沉著,因此能夠第四節建立起領先優勢,同時他也稱讚亞歷山大堪稱是催化劑。「你可以看見他所賦予團隊的力量。」戴格諾說。

吉迪(Josh Giddey)繳出21分12籃板7助攻2抄截2阻攻的全能數據,成為隊史繼衛斯特布魯克(Russell Westbrook)和杜蘭特(Kevin Durant)之後第3位有如此表現的雷霆球員。

多特(Luguentz Dort)18分,威廉斯(Kenrich Williams)15分,羅賓森•厄爾(Jeremiah Robinson-Earl)14分7籃板。

Rudy Gobert was ejected for kicking Kenrich Williams and tripping him 😳 pic.twitter.com/oCROiUhNk1