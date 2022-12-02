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NBA／籃網前鋒陣容拉緊報 華倫確定睽違兩年重返戰場

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網前鋒華倫確定復出。 路透社
籃網前鋒華倫確定復出。 路透社

西蒙斯（Ben Simmons）和渡邊雄太皆因傷缺陣，讓籃網前鋒陣容拉緊報，不過根據消息，今年休賽季簽下的前鋒華倫（T.J. Warren）即將在明日對上暴龍的比賽復出，這將是他首度披掛籃網球衣上陣。

受到左腳應力性骨折的影響，華倫從2020年12月29日後就沒有上場過。休賽季籃網用底薪簽下他，他也終於在近期投入球隊訓練。

華倫日前出席慈善活動時也透露恢復狀況非常順利，他表示，「很高興能回到球場，做自己喜歡的事絕對讓人很興奮，我已經等不及了。」

華倫生涯場均15.5分、4.1籃板、1.2助攻，曾在2020年「泡泡園區」場均攻下31分、6.3籃板，並且有投籃命中率57.8%、三分命中率52.4%的表現，他的加入將為籃網進攻端增添更多選擇。

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