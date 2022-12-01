NBA／湖人裁掉「外送哥」萊恩 陣容騰出名額空間

根據報導，就在主場大勝拓荒者沒多久，湖人宣佈裁掉萊恩（Matt Ryan）。萊恩才在這場比賽中跑龍套登場2分鐘。

被球迷戲稱為「外送哥」的萊恩，曾經打過墓園的零工，也當過UberEats外送員，幾經波折才在季前進入湖人球員大名單。開季之初，萊恩還有穩定的替補時間，甚至在對鵜鶘一戰命中追平比分的壓哨三分球，硬是讓湖人死裡逃生，延長賽拿下賽季第2勝。

但自11月9月之後，萊恩只有出戰2場比賽，一共只有12分鐘的上場時間，這似乎也宣告了他的離隊命運。消息指出，湖人透過裁掉萊恩將可以騰出一個陣容名額空間，有利於往後可能的交易運作。