NBA／馬刺下半場崩盤吞9連敗 波總執教27年來首見

即便亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）未上場，馬刺面對雷霆雖然第三節一度領先20分，最後還是節節敗退，以111比119苦吞9連敗。

自從開季取得5勝2敗後，「愈想愈不對勁」的馬刺接下來兵敗如山倒，在15場比賽中輸了14場，在全聯盟僅贏過活塞、魔術和火箭。

馬刺上半場以64.3%的團隊命中率攻下77分，不過進入下半場之後，馬刺狀態急轉直下，命中率一口氣跌到僅有28%，三分球19投2中，被雷霆打出59比34的攻勢，戰局直接逆轉。

根據統計，這是馬刺自1989年以來首度嚐到9連敗的滋味，也是波波維奇（Gregg Popovich）執教生涯首見。當年馬刺分別有過13連敗和9連敗，整季下來只有21勝61敗的成績。

不過馬刺歷經1年的慘澹經營後，隔年在「海軍上將」羅賓森（David Robinson）正式加盟後，勝場數直接往上添加35場，來到56勝，從而開啟長達30年的盛世。