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NBA／泰托姆紀錄夜狂飆49分 塞爾蒂克撲滅熱火奪5連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
塔特姆攻下49分，並成為聯盟歷史最年輕投進900記三分的球員。 路透社
塔特姆攻下49分，並成為聯盟歷史最年輕投進900記三分的球員。 路透社

近期奪下4連勝，聯盟戰績第一的塞爾蒂克今日在主場迎戰3連勝的熱火，正好造訪波士頓的英國威廉王子和凱特王妃也現身觀賽。

雙方前次交手由熱火拿下勝利，本場比賽塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatum）狂飆49分的帶領下，以134比121收下勝利，他們連3場得分破130分，也是隊史1968年後首次。

塞爾蒂克開場就給熱火震撼教育，打出14比2的攻勢，迫使熱火喊出暫停，暫停回來後首節攻下16分的泰托姆持續在傷口上灑鹽，連續命中兩記三分，但熱火的命中率也逐漸提升，成功在首節結束前將分差縮小為3分。

第二節熱火小將海史密斯（Haywood Highsmith）扮演奇兵，在4分鐘內出手3次三分全部命中，不過泰托姆持續火力輸出，在本節又攻下12分，布朗（Jaylen Brown）在這節也加入戰局貢獻11分，在兩人的帶領下塞爾蒂克半場取得68比60的領先。

第三節雙方比數始終緊咬，塔特姆再度攻下13分，三節打完就攻下41分。熱火這是射手史特魯斯（Max Strus）挺身而出，他射進5記三分共得到19分，幫助熱火維持個位數落後進入最後一節。

末節比賽泰托姆先在場下休息，不過熱火並沒有把握機會超前比數。泰托姆在還剩6分鐘左右時回到場上，他也連續投進兩記三分，成為NBA歷史最年輕投進900記三分的球員，塞爾蒂克也持續壓著熱火打，以134比121收下勝利。

獲勝的塞爾蒂克拿下5連勝，持續穩坐東區第一，泰托姆25投15中包含8記三分球狂飆49分並摘下11籃板、布朗26分6籃板5助攻、懷特（Derrick White）15分5助攻、板凳出發的波格登（Malcolm Brogdon）也有21分貢獻。

熱火輸球後中止3連勝，赫洛（Tyler Herro）繳出22分9助攻7籃板，阿德巴約（Bam Adebayo），23分5助攻6籃板，史特魯斯23分，板凳奇兵海史密斯16分7籃板。

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