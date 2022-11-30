NBA／資深裁判布拉勒斯髒話「問候」球員 遭禁賽1場處分
根據知名記者史坦（Marc Stein）的消息指出，外號「東尼兄弟」的資深裁判布拉勒斯（Tony Brothers）遭禁賽一場，原因是日前在場上辱罵獨行俠後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie），不過聯盟不打算公布這項消息。
布拉勒斯在11月4日獨行俠與暴龍之戰執法，比賽中他判給丁威迪一次技術犯規，不過賽後丁威迪確切指出，布拉勒斯用了哪些髒話「問候」他。
Spencer Dinwiddie alleges that NBA official Tony Brothers referred to Dinwiddie as a "b---h ass motherf--ker" after a technical foul 😳— Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年11月5日
(via @NickVanExit)pic.twitter.com/xtOekrhjsc
丁威迪表示，「賽後聯盟有來聯繫，了解他和布拉勒斯之間發生的事。」不過根據史坦的消息，聯盟似乎打算內部處理這件事情，不打算公布這項罰則，也不會不支付布拉勒斯這天的薪水。
布拉勒斯有豐富的執法經驗，生涯總計1626場例行賽、174場季後賽、15場冠軍賽，但吹判爭議也非常多，甚至曾被NBA球員匿名票選為「最爛裁判」。
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