NBA／鮑威爾末節狂攻22分 率快艇驚奇大逆轉拓荒者

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）和快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）皆因傷缺席本場比賽。拓荒者西蒙斯（Anfernee Simons）前3節就攻下34分，幫助球隊取得13分領先，不過快艇鮑威爾（Norman Powell）末節狂攻22分，最終以118比112逆轉擊敗拓荒者。

本場比賽結束後，快艇13勝9敗西區第5，拓荒者12勝10敗西區第6。

首節雙方打得你來我往，前一場打出驚人數據的快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac），就有6分5籃板的進帳，不過拓荒者西蒙斯首節就轟下15分，率隊取得5分領先。

第二節拓荒者一度兩分半鐘只得1分，被快艇反超比數，但隨後回穩反倒又取得8分領先。第三節西蒙斯再度攻下15分，將分差擴大到13分。

沒想到快艇第四節絕地大反攻，在板凳暴徒鮑威爾的帶動下，打出19比5的攻勢反超比分。拓荒者靠著葛蘭特（Jerami Grant）跳出來止血，連攻7分要回領先優勢，西蒙斯再補上一記三分球，迫使快艇喊出暫停。

這個暫停發揮功效，鮑威爾和巴圖姆（Nicolas Batum）接連兩顆三分幫助快艇再度領先。西蒙斯最後的遠距離三分沒進，快艇成功以118比112完成大逆轉。

快艇本場比賽的致勝功臣是板凳出發的鮑威爾，他全場攻下32分，其中22分在第四節。控衛傑克森（Reggie Jackson）24分12助攻7籃板，祖巴茲12分13籃板。

輸球的拓荒者西蒙斯命中9記三分，狂砍37分。葛蘭特32分、中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）13分10籃板6助攻。