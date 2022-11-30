NBA／灰狼主將唐斯小腿拉傷 預計將缺席4到6周
灰狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns）昨日比賽在沒有碰撞的情況下受傷退場，根據消息確定是小腿拉傷，預計缺席4到6周的時間，對於季前交易戈貝爾（Rudy Gobert），戰績卻不到5成的灰狼來說，將是一大挑戰。
根據灰狼記者摩爾（Dane Moore）的消息，唐斯確定缺陣後，灰狼也決定將待在發展聯盟的長人蓋薩（Luka Garza）拉回陣中。另外主力前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也有望回歸下場比賽。
唐斯缺陣後，預計得靠戈貝爾重拾過去身手，才能在唐斯復出前維持戰績。不過根據ESPN的數據顯示，灰狼今年表現最差的情況，正是唐斯在場下休息，戈貝爾在場上的時間，這也是灰狼目前戰績連5成都不到，暫居西區第11的原因之一。
儘管唐斯的缺陣有望讓戈貝爾獲得更多觸球機會，但能否因此贏下比賽受到外界質疑。就算戈貝爾真的幫助灰狼打出好成績，但唐斯回歸後還是得重新面對磨合的問題。
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