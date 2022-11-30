NBA／柯瑞關鍵走步錯失最後一擊 唐西奇41分大三元險勝勇士

去年西區決賽組合勇士和獨行俠本季首度交手，雖然雙方本季戰績都不如預期，但這場比賽打得十分膠著。勇士靠著替補出色的表現下彌補比分差距，不過獨行俠唐西奇攻下生涯第20次40分大三元，率隊以116比113在主場驚險守住勝利。

賽後獨行俠10勝10敗，勇士11勝11敗，雙方並列西區第9。

勇士開場就遭遇進攻當機，前四分半鐘只攻下2分，儘管後半段找回手感，但仍以24比36落後。

第二節換獨行俠進攻出現困難，勇士則在替補上陣的年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）和蘭姆（Anthony Lamb）的帶動下，打出10比2的攻勢。雙方先發回來後比數持續緊咬，庫明加的兩記扣籃終於幫勇士成功反超比數，不過獨行俠又靠著唐西奇（Luka Doncic）的罰球在半場結束前要回1分領先。

第三節雙方打得仍十分膠著，獨行俠在唐西奇單節13分6助攻的帶動下攻下37分，不過勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）的攻勢，仍將分差維持在5分落後。

末節出現意外插曲，獨行俠丁威迪（Spencer Dinwiddie）因肘擊波爾波爾（Jordan Poole），遭判惡意犯規被驅逐出場，勇士也藉此打出一波9比2的攻勢將分數反超。

Spencer Dinwiddie was hit with a flagrant 2 foul and ejected after this foul on Jordan Poole.



Good or bad ejection call? 🤔



pic.twitter.com/JoJKQM4Tvc — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2022年11月30日

獨行俠趕緊換上唐西奇，一記三分和助攻馬上又要回領先。雙方後續對轟三分球互有領先，勇士以113比115落後進入最後一攻，沒想到柯瑞出手前被判走步，勇士最後使出犯規戰術，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）2罰1中讓比賽出現懸念，但湯普森接到空檔卻錯失最後一擊，最終獨行俠就以116比113險勝勇士。

Steph was called for a travel on this step-back attempt 😨 pic.twitter.com/Y4ZEGA9w3r — Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年11月30日

獨行俠唐西奇繳出41分12助攻11籃板的大三元表現，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）攻下22分，小將格林（Josh Green）替補出發拿到13分。

勇士柯瑞攻下全隊最高32分，格林（Draymond Green）12分4助攻6籃板，湯普森（Klay Thompson）僅得5分，另外板凳表現出色的庫明加攻下14分10籃板、蘭姆11分5籃板。