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NBA／遭溜馬二輪菜鳥「一槍斃命」 詹姆斯：必須向他們致敬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溜馬上演不可思議的大逆轉。 美聯社
溜馬上演不可思議的大逆轉。 美聯社

第四節一度領先17分的優勢下，湖人大概沒想到會被對手逆轉絕殺，更沒想到到的是，會被一個剛進聯盟沒多久的二輪菜鳥「一槍斃命」！

「這也許是我生涯最重要的一次投籃吧。之前我從沒投進過這樣的壓哨絕殺球，我很高興能幫助球隊拿到勝利。」賽後被隊友瘋狂潑水慶祝的奈哈德（Andrew Nembhard）說道。

22歲的奈哈德來自於岡薩加大學（Gonzaga University），他是在今年選秀會上以第二輪31順位加盟溜馬。開季至今他出賽了15場，其中6場擔任先發，平均得到7.1分2.3籃板2.9助攻，三分命中率達到42.9%。

「當機會來臨時，你只需要展現信心，為球隊挺身而出。我認為這是一場偉大的團隊勝利。我們很多人都站出來做出貢獻，在那一刻就是輪到了我。」奈哈德說。

湖人本季已經不只一次在第四節崩盤，丟掉贏球的機會，談到這場難堪的逆轉秀，總教練漢姆（Darvin Ham）表示：「當你領先這麼多的時候，你必須要守住優勢。我們應該打得更有侵略性，更有耐心，好好去轉移球，輸球的責任在我。溜馬陣中有太多射手，你不能讓他們接二連三獲得空檔出手的機會。」

至於詹姆斯（LeBron James）則說必須要向溜馬致敬。「你可能要所有環節都出問題才會輸掉這樣的一場比賽，而我們就遇到了。他們拚出了一場逆轉勝，從我們手上把比賽奪走，你得給予他們讚賞。」

詹姆斯訪談中也稱讚哈利伯頓（Tyrese Haliburton）打得非常出色，而且相當聰明。哈利伯頓成為1977-78年賽季以來首位在3場比賽中傳出40次助攻且0失誤的球員。

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