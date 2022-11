NBA／遭溜馬二輪菜鳥「一槍斃命」 詹姆斯：必須向他們致敬

第四節一度領先17分的優勢下,湖人大概沒想到會被對手逆轉絕殺,更沒想到到的是,會被一個剛進聯盟沒多久的二輪菜鳥「一槍斃命」!

「這也許是我生涯最重要的一次投籃吧。之前我從沒投進過這樣的壓哨絕殺球,我很高興能幫助球隊拿到勝利。」賽後被隊友瘋狂潑水慶祝的奈哈德(Andrew Nembhard)說道。

Andrew Nembhard hits the #TissotBuzzerBeater to win it for the @Pacers! #TimingEmotions pic.twitter.com/lFv43RTHxG