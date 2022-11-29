NBA／約柯奇、穆雷久違同場破30分 金塊喜迎3連勝
過去一年多的時間，金塊殷切等待約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的重新連線，藉此帶動球隊能夠更上層樓，這個願望在今天對火箭的比賽中可說是獲得初步的實現。
約柯奇一如既往全場17投11中，攻下32分12籃板8助攻，穆雷也是17投11中貢獻31分5助攻，這是兩人自2021年3月19日以來，首度同場各砍下至少30分。兩大核心的連線帶動金塊在第三節拉開比分差距，並在第四節穩穩掌控大局，比分一度差到20分，最終金塊以129比113擊落火箭。
Nikola Jokic tonight in a @nuggets win:— NBA Fantasy (@NBAFantasy) November 29, 2022
🃏 32 PTS
🃏 12 REB
🃏 8 AST
🃏 55.4 FPTS
He's averaging 50.4 FPPG this season 😮💨 pic.twitter.com/RGGEhChRz7
這是金塊本季單場得分次高，也是四節正規時間的最多得分表現。金塊取得3連勝，目前戰績13勝7敗，排名衝上西區第2，僅以些微之差落後太陽。
上半場僅領先2分的金塊，第三節靠著約柯奇獨拿16分，穆雷也補上9分，從而奠定領先基礎。金塊前兩節讓火箭的命中率來到55.3%，但下半場卻將對方壓制到34.2%成了球隊能大幅領先的關鍵。
「我們上半場的防守宛如消失，不過在下半場的時候有了改變。」 金塊總教練馬龍（Michael Malone）說。而對於穆雷拿下復出後得分新高，馬龍則認為：「他還能夠提升一個層級。」
火箭中鋒森根（Alperen Sengun）獲得18分7籃板3助攻，格林（Jalen Green）17分。
Jamal Murray stepback triple 🪣pic.twitter.com/gJ2vtQWdLF— Nuggets Nation (@NuggetsNationCP) November 29, 2022
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