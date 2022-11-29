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NBA／安比德回歸主宰第四節 76人獵鷹奪3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德摧毀老鷹防線。 美聯社
安比德摧毀老鷹防線。 美聯社

因傷缺席4場比賽的安比德（Joel Embiid）一回歸就展現非凡主宰力，全場18投9中包括13罰12中，攻下30分8籃板7助攻2抄截2阻攻，並且在第四節最後4分鐘包辦全隊所得到的11分，帶領76人一舉扭轉落後局面，反以104比101氣走老鷹。

76人取得3連勝，同時最近9場比賽拿下7勝，至於老鷹則是吞下3連敗。

除了安比德外，哈里斯（Tobias Harris）拿到24分10籃板，本季第2次拿到至少20分10籃板；頂替先發近況火燙的米爾頓（Shake Milton）則是又拿到21分7助攻5籃板。

前三節老鷹挾著6人得分雙位數的均衡攻勢，力抗76人的三叉戟，雙方戰成81比81平手。第四節兩隊比分互有領先，杭特（De'Andre Hunter）命中三分球讓老鷹在最後4分鐘時取得3分超前。

但接下來就成了安比德的個人秀時間！他先是4罰得手，之後更在剩下18.6秒命中關鍵球，加上隨後的兩罰，包辦所有得分讓76人重新掌握領先。老鷹在比賽將近2分鐘時間內只靠柯林斯（John Collins）的罰球得到1分，終究無力翻轉局面。

楊恩（Trae Young）拿到18分10助攻，墨瑞（Dejounte Murray）17分6助攻5籃板，出現7次失誤；杭特18分，卡佩拉（Clint Capela）10分16籃板，柯林斯13分8籃板4阻攻2抄截；替補的哈勒戴（Justin Holiday）獲得16分。

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