NBA／安比德回歸主宰第四節 76人獵鷹奪3連勝

因傷缺席4場比賽的安比德(Joel Embiid)一回歸就展現非凡主宰力,全場18投9中包括13罰12中,攻下30分8籃板7助攻2抄截2阻攻,並且在第四節最後4分鐘包辦全隊所得到的11分,帶領76人一舉扭轉落後局面,反以104比101氣走老鷹。

76人取得3連勝,同時最近9場比賽拿下7勝,至於老鷹則是吞下3連敗。

💥 30 PTS

💥 8 REB

💥 7 AST

💥 2 BLK

💥 2 STL

💥 58.1 FPTS



